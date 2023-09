FOTO: Krka, godba, mažoretke, šport in veselje

3.9.2023 | 11:00

Nastop mažoretk je pritegnil precej občinstva. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Vreme je včeraj dobro služilo prirediteljem tradicionalne Noči na Krki, ki je na Loko, na tamkajšnja športna igrišča, ki so tokrat prevzela vlogo koncertnega prizorišča in celo plesišča, privabila številne Novomeščane.

Začelo se je že podnevi. Na športnih igriščih in ob cesti proti nekdanjemu Domu Partizana na Loki je bila mladinska tržnica, pripravili so supatlon in turnir v odbojki na mivki pa mednarodno srečanje pihalnih godb Novomeška zGodba, na kateri sta zaradi več odpovedi v zadnjem trenutku nastopili le Mestna godba Novo mesto in Godba Šenčur, ki sta svojo predstavo začeli s koncertom na splavu, ter novomeške mažoretke. Številne predvsem starejše meščane je privabil tematsko voden pohod od brvi Loka do brvi Kandija in po drugem bregu nazaj, zabavni program s svetlobnim šovom pa je zaokrožil nastop ansambla Vzrock.

Šah je tokrat pritegnil predvsem mlade. (Foto: I. Vidmar)

Pred dvaindvajsetimi leti je družabno prireditev, katere korenine segajo v devetnajsto stoletje, obudilo Turistično društvo Novo mesto, ki je to prireditev pripravljalo tudi že v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. K sodelovanju so tedaj privabili vse meščane, ki so imeli v lasti takšna ali drugačna plovila od kanujev in kajakov pa ribiških čolnov vse do jadrnic in splava, s katerega so otroci spuščali pred tem v ustvarjalnih delavnicah izdelane gašperčke. Odziv Novomeščanov je bil izjemen.

Novomeška godba je na prizorišče prikorakala po brvi. (Foto: I. Vidmar)

Leta 2012 je organizacijo prevzel pozneje ukinjeni Zavod za turizem. Menjavali so se tako organizatorji, spreminjala pa sta se tudi program in termin prireditve, ki so ga leta 2015 premaknili v junij, dokler ni organizacija končno pripadla Zavodu Novo mesto in je bila dokončno umeščena v konec avgusta oziroma začetek septembra, sprva zelo na široko zastavljen program pa se je postopoma skrčil, ostal brez belega teniškega turnirja in nekaterih drugih športnih dejavnosti ter predvsem brez spuščanja gašperčkov po Krki, ki naj bi bilo del prireditve že v 19. stoletju.

I. V.

Galerija