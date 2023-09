Škoda po divjadi je velika, a je ne prijavijo

3.9.2023 | 17:30

Mokronog - Že pred tremi leti so kmetje z našega konca opozarjali, da poleg vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov škodo v kmetijstvu povzročata tudi divjad in zverjad. Razmere se do danes niso izboljšale, je bilo slišati pred tednom dni v Mokronogu na okrogli mizi z naslovom Škode po divjadi in ukrepi za zmanjšanje, na kateri so kmetje o problematiki razpravljali s predstavniki ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda za gozdove in lovskih družin.

Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju škodo na kmetijskih površinah povzročajo predvsem divji prašiči, jelenjad in bobri – Poziv kmetom, naj dosledno prijavljajo škodo – Lenarčič: Živali ne jedo evrov, ampak kakovostno krmo

