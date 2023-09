Ustavil jih je šele stinger, med divjo vožnjo na policiste vrgli tudi rezervno kolo; pes ugriznil petletno deklico

3.9.2023 | 15:30

Takole policisti stinger razkazujejo na dnevih odprtih vrat. Ko je v uporabi, seveda leži na cesti ... (Foto: arhiv DL)

V noči na soboto, okoli druge ure, so policisti v Krškem opazili sumljivo vozilo kmalu zatem, ko so bili obveščeni o sprožitvi vlomnega alarma v trgovskem centru v Leskovcu pri Krškem. Ko so potniki vozila opazili policiste, so začeli z veliko hitrostjo voziti v smeri Smednika. Operativno-komunikacijski center je vpoklical patrulje širšega območja Krškega in Šentjerneja, kriminaliste, prometne policiste in vodnike službenih psov. Vozilo je imelo dvignjena vrata prtljažnika, skozi katera so potniki med vožnjo odmetavali različne predmete, nazadnje so pred policijsko vozilo vrgli tudi rezervno kolo. Policisti so se uspeli oviram ogniti in jih poskusili ustaviti, a sirene in modre luči niso upoštevali. Divja vožnja se je nadaljevali v okolici Smednika, Gmajne in Zameškega, kjer so policisti iz Šentjerneja čez vozišče vrgli bodičasti trak 'stinger', ki je prisilil voznika vozila, da je zaradi praznih pnevmatik ustavil v bližini Hrvaškega Broda. Iz vozila je zbežalo več oseb. Osumljence so iskali s službenimi psi in dronom, a so se zaenkrat uspeli izmuzniti.

Vozilo Renault Scenic, s katerim so bežali, so zasegli. Lastnica vozila iz Mihovice je policistom povedala, da je mislila, da je vozilo (sicer veljavno registrirano) doma (pa očitno ni bilo). Z ogledom kraja vloma so hkrati ugotovili, da osumljenci dejanja niso uspeli dokončati, saj niso uspeli odnesti, kar so si pripravili – domnevajo, da jih je pregnal alarm, nato so jih zaposlili še policisti.

Policisti in kriminalisti preiskavo nadaljujejo.

Pes se je zagnal v deklico

Policisti iz Šentjerneja obravnavajo dva lastnika psov, ki nista poskrbela za ustrezno varnost svojih štirinožcev. V petek pozno popoldne je v Škocjanu pes stekel skozi odrta vrata stanovanja na plano in tam ugriznil v nogo 5-letno deklico, ki se je sprehaja s svojim očetom in sta imela na sprehodu tudi psa, ki ni bil na povodcu. Odrgnine na nogi so bile manjše, tako da niso potrebovali zdravnika, policisti pa bodo uvedli postopek o prekršku zoper prvega kršitelja, ki ni zagotovil ustreznega varstva za psa svoje sorodnice, da je pobegnil na plano, pa tudi zoper očeta poškodovane deklice, ki tudi ni imel psa na povodcu, sporočajo s PU Novo mesto.

Prometna varnost

V petek so policisti na območju PU Novo mesto obravnavali enajst prometnih nesreč z gmotno škodo in tri z lažjimi poškodbami.

Ob pol sedmi uri zjutraj se je na Stari Bučki zgodila prometna nesreča zaradi vožnje po napačni strani ceste. V trku dveh vozil je bila lažje poškodovana voznica, ki je vozila po svoji strani ceste. Prisotnosti alkohola policisti pri udeležencih niso ugotovili.

V Novem mestu je zaradi izsiljevanja prednosti voznice osebnega avtomobila padel 36-letni voznik mopeda. Pri tem se je lažje poškodoval, alkohol ni bil vpleten.

Ob pol devetih dopoldne je prišlo do trka dveh vozila na Orehovem. Sevniški policisti so ugotovili, da se 65 letni voznik pri vključevanju iz stranske na glavno cesto ni prepričal, če to lahko stori varno in je tako izsilil prednost 44-letni voznici, ki je pravilno pripeljala po svoji strani ceste. 44-letnico so z lažjimi poškodbami morali odpeljati z reševalnim vozilom. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili.

Prometni policisti so ob dveh popoldne na Čatežu ob Savi pri kontroli prometa ugotovili, da 33-letni voznik osebnega avtomobila nima vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli, njega pri privedli v postopek na okrajno sodišče.

Kriminaliteta

Krški policisti so v petek zjutraj prejeli prijavo o domnevnem ropu v Pristavi pod Rako. Na kraju so ugotovili, da naj bi večer prej 76-letnik imel obisk oseb, ki jih je poznal. V nekem trenutku so ga poškropili z neznano snovjo, da je padel s stola, kar so izkoristili in mu preiskali žepe ter odnesli za okoli dvesto evrov denarja. Osebe iz okolice Brežice so policistom znane, preiskava je v teku.

V Selah pri Dolenjskih Toplicah so neznanci v noči na petek ukradli prikolico (lahki priklopnik), letnik 1992, modre barve, sivih stranic, ki naj bi bila vredna okoli tristo evrov.

Prav tako ponoči so neznanci v naselju Cesta (Krško) ukradli električnega pastirja, akumulator in sončno celico. Lastnika so oškodovali za okoli tristo evrov.

Ponoči so neznanci iz pašnika v naselju Vrhe ukradli sedem mesece starega bika. Storilci so podrli količek električnega pastirja ter s pašnika odpeljali bika pasme Limuzin. Lastnik meni, da so mu povzročili za okoli tisoč evrov škode.

V noči na soboto so vlomili v stanovanjsko hišo v Arnovem selu. Po prvih ugotovitvah so neznanci izkoristili odsotnost domačih in na silo vstopili v objekt, pregledali in razmetali prostore ter odnesli nekaj malega denarja in zlatnine. Skupaj so jim naredili za nekaj sto evrov škode.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so obravnavali 293 tujcev, ki ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Republiki Slovenije. Veliko večino so prijeli na območju Posavja, dva pa v Primostku, na območju policijske postaje Metlika.

Popoldne ob pol šestih so policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje na avtocestnem počivališču grič kontrolirali 33-letnega voznika iz Srbije, ki je vozil cestno terensko vozilo (SUV) bošnjaških tablic. Pri tem so ugotovili, da v avtu vozi 11 domnevnih državljanov Turčije (od tega pet otrok). 33-letniku so odvzeli prostost in ga pridržali. Postopek pa so prevzeli policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe iz Obrežja, ki so ga kazensko ovadili in privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Krškem.

Policisti na številki 113 so sicer v petek skupno sprejeli 287 klicev, od tega je bilo 94 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

M. K.