Ribnica danes v znamenju tradicionalnega sejma

3.9.2023 | 08:25

Foto: arhiv DL

Ribnica - V središču Ribnice bo danes tradicionalni, 46. Ribniški sejem, namenjen prikazu in prodaji znamenite suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Celodnevno dogajanje, ki ga v povprečju obišče 30.000 ljudi, bo poleg s samimi prikazi izdelave suhe robe postreglo tudi z zabavo, bogato kulinariko in delavnicami za otroke.

Na sejmu se bo po besedah podpredsednice Turističnega društva Ribnica Alenke Pahulje predstavilo 25 domačih izdelovalcev suhe robe in drugih izdelkov ter 45 drugih rokodelcev iz vse Slovenije. Na 330 stojnicah bo na voljo vse, od žlic, metel, zobotrebcev ter lesenih in lončenih posod, pa tudi veliko drugih stvari, obljubljajo organizatorji.

Dogajanje se bo začelo ob 9. uri z nagovori na osrednjem trgu Ribnice. Slavnostni govornik bo nekdanji kmetijski minister in novi veleposlanik Slovenije v Vatikanu Franc But. Sledila bo sejemska povorka, na kateri se bo predstavilo 12 skupin, od izdelovalcev suhe robe in lončarjev do folkoristov, podeželskih žena in drugih. Manjkali seveda ne bodo niti znameniti krošnjarji s krošnjo na rami.

V času sejma, ki bo trajal do 19. ure, bodo na različnih prizoriščih v ožjem središču Ribnice potekali prikazi rokodelskih znanj domačih suhorobarjev, lončarjev in predic ter festival z gostujočimi rokodelci iz cele Slovenije.

Za zabavo bo poskrbljeno z suhorobarskimi igrami, plezanjem na zvonik cerkve v središču Ribnice, nastopi mažoretk ter koncertoma Pera Lovšina in katalonskega banda A Kontra Korrent.

Na stojnicah bo poskrbljeno za kulinariko in ponudbo domačih pivovarjev.

V času sejma bo omogočen brezplačen ogled vseh razstav Muzeja Ribnica in Rokodelskega centra Ribnica, na dvorišču slednjega in v Galeriji Miklova hiša pa bo potekala tudi likovna delavnica za otroke.

Po besedah Alenke Pahulje na sejmu pričakujejo vsaj 30.000 ljudi, toliko se jih namreč v povprečju letno zbere na sejmu, medtem ko je rekord 50.000.

STA; M. K.