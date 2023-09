Filmski pregon: Pred policisti bežali 30 km, na cesto metali vse iz avta, prevleke, sedeže ... in drog javne razsvetljave!

3.9.2023 | 08:25

Simbolna slika; arhiv DL

Na številki policije 113 so v četrtek zvečer, nekaj minut po deseti uri, prejeli klic o sumljivem dogajanju na parkirišču v Dolenjskih Toplicah. Tam naj bi več oseb poskušalo ukrasti drog javne razsvetljave. Policisti iz Dolenjskih Toplic so na poti na kraj srečali sumljivo vozilo brez luči, v njem štiri osebe, ki jim je iz prtljažnika molel nek kovinski del, za katerega so kasneje ugotovili, da gre za drog javne razsvetljave. Ko je 30-letni voznik opazil policiste in njihovo modro luč, je začel z veliko hitrostjo voziti v smeri Podturna, Starih Žag, Vrčic … med potjo so iz odprtega prtljažnika pri Podturnu izgubili drog javne razsvetljave, nato pa začeli odmetavati različne predmete, očitno z namenom, da bi upočasnili oziroma zablokirali policijsko vozilo, ki je peljalo za njimi. Drog javne razsvetljave, posodo za gorivo, dele prevlek in sedežev in nazadnje tudi cel sedež so policisti uspešno obvozili, nato pa se prva patrulja ni uspela ogniti odvrženi rezervni pnevmatiki in so obstali s poškodovanim vozilom v bližini Starih Žag.

Pod Vrčicami je čakala dodatna patrulja iz Črnomlja z modrimi lučmi in sireno, vendar 30-letnik tudi njih ni upošteval in je z divjo vožnjo nadaljevali po gozdni pot nad Semičem v smeri Osolnika. Kljub hitri in nevarni vožnji se niso mogli otresti policistov, ki so vztrajali za njimi še nekaj kilometrov po gozdni cesti. Nazadnje je 30-letnik zaradi neprilagojene hitrosti na makadamski cesti poškodoval motor in je moral ustaviti. Policisti so bili tik za njimi in na kraju prijeli štiri osebe: 30-letnega voznika, 24 in 15-letnega sopotnika so vklenili, 50-letnega sopotnika, lastnika vozila, ni bilo potrebno.

Neregistriran avto brez tablic so zasegli, vse štiri pa pridržali na policijski postaji v Črnomlju. Vsi so doma iz okolice Metlike in so jih policisti že obravnavali.

Zaradi suma storitve več kaznivih dejanj so postopek prevzeli kriminalisti novomeške policijske uprave.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali štirinajst prometnih nesreč z materialno škodo.

Po zmedenega voznika so prišli svojci

Metliški policisti so zvečer ustavili 79-letnega voznika osebnega avtomobila iz Novega mesta. Med postopkom so policisti, ne glede na veljavno vozniško dovoljenje, podvomili v njegovo zdravstveno sposobnost za upravljanje vozila in varno udeležbo v prometu (ni jim vedel povedati svojih osebnih podatkov, težave je imel z orientacijo, saj ni vedel, kje se nahaja ipd.), zato so poklicali svojce, da so prišli po 79-letnika in ga odpeljali domov. Pristojni upravni enoti bodo predlagali, da gospoda napotijo na izredni zdravniški pregled.

Zasegli tri avtomobile

Novomeški policisti so nekaj pred poldnevom kontrolirali 33-letnega voznika osebnega avtomobila, ki jim je vzbudil pozornost zaradi nezanesljive vožnje. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,13 mg/l alkohola v izdihanem zraku (več kot 2 promila). Za nameček so še ugotovili, da vozi avto, ki mu je registracija potekla dve leti nazaj, in da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli. Za več hujših prekrškov iz področja varnosti cestnega prometa se mu obeta denarna kazen vsaj 1.200 evrov, dobil pa bo tudi 18 kazenskih točk.

Sevniški policisti so zvečer na Bučki ustavili 62-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je avto vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posumili so, da vozi pod vplivom alkohola in so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ga ni opravil zaradi domnevnih zdravstvenih težav. Policisti so se zato odločili, da mu odredijo strokovni pregled, ki ga je odklonil. Avto so mu zasegli in zanj uvedli postopek o prekršku zaradi več hujših kršitev cestnoprometnih predpisov.

V noči na petek so sevniški policisti ustavili 21-letnega voznika začetnika. V postopku so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu je poteklo oziroma ni pravočasno opravil vseh obveznosti za podaljšanje. Avtomobil so mu zasegli.

Vlomi in tatvine

V noči na petek so neznanci vlomili v prostore na Ljubljanski cest 1 v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah ogleda so odnesli udarni vrtalnik znamke Hilti, več različnega orodja in več metrov bakrenih cevi. Ocenjujejo, da so povzročili vsaj za pet tisoč evrov škode.

Prav tako je bilo vlomljeno v gostinski objekt na Ljubljanski cesti. Od tam so odnesli nekaj menjalnega denarja in cigaret in povzročili za nekaj več kot pesto evrov škode.

Šentjernejski policisti so opravili ogled vloma v poslovne prostore v Šentjerneju, ki naj bi se zgodil v noči na četrtek. Storilci so iz skladiščnih prostorov odnesli več kosov baterijskega orodja znanke Milwaukee in Makita ter tako podjetju povzročili za vsaj sedem tisoč evrov škode.

V Krškem so neznanci vlomili v zabojnik s hitro hrano v Žadovinku. Odnesli so nekaj menjalnega denarja in skupaj naredili za več kot petsto evrov škode.

Nadlegovali goste in kradli

V noči na petek so novomeški policisti posredovali na bencinskem servisu v Žabji vasi. Od tam so sporočili, da skupina oseb nadleguje goste in krade. Policisti so ugotovili, da je eden iz skupine ukradel kroge in brezalkoholno pijačo ter odšel brez plačila. Drugi je v trgovini odprl brezalkoholno pijačo, se odžejal, nato pa odprto odložil na pult, rekoč, da nima denarja za plačilo in odšel. Slednjega, 42-let starega, poznajo, za ostalimi akterji pa še poizvedujejo. Vse bodo kazensko ovadili.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so obravnavali 364 tujcev, ki so na nezakonit način prišli v Republiko Slovenijo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Sloveniji. Velika večina je bila prijeta na območju Posavja (od Slovenske vasi, Obrežja do Rigonc in Dobove z okolico), trije pa v Bojancih na območju policijske postaje Črnomelj.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v noči na petek na bencinskem servisu na Obrežju kontrolirali osebni avtomobil hrvaških tablic, ki ga je vozil 29-letni državljan Srbije. V postopku so ugotovili, da prevaža štiri državljane Turčij. Avto so mu zasegli, njega pa pridržali.

Policisti so sicer v četrtek skupno na številko 113 sprejeli 336 klicev, od tega je bilo 107 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

M. K.