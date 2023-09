FOTO: Bolj malo se je videlo, a vseeno

2.9.2023 | 20:35

Kljub mrzli in motni Krki se je vanjo potopilo kar 24 potapljačev. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Za novomeški potapljaški klub KPA Novo mesto je danes zgodovinski dan. Če ne zgodovinski, pa vsaj zelo pomemben. Letos obeležujejo petdesetletnico delovanja, danes so pripravili trideseto ekološko akcijo Eko Krka in od župana dobili v roke ključe prostorov pod klančino nove Kandijske brvi, ki bodo nadomestili prav zaradi gradnje te brvi podrte klubske prostore v nekdanji veslarni.

Župan Gregor Macedoni predaja ključe novih prostorov predsedniku KPA Davorinu Jordanu. (Foto: I. Vidmar)

Zadnje deževje jim je nekoliko pokvarilo praznik, saj je Krka narasla, se ohladila do vsega 12 stopinj C, vidljivost pa je padla do nekako dolžine rok. Kljub temu je današnja ekološka akcija na Loki zbrala kar 106 udeležencev, članov potapljaških klubov iz Maribora, Karlovca, Celja, Kopra, Krškega, Kranja, Ljubljane, Trbovelj in Trebnjega ter seveda tudi obeh novomeških klubov, KPA in M3, ki so jim tradicionalno priskočili na pomoč ribiči Ribiške družine Novo mesto in splavar Polde Fink s svojim motornim splavom.

Kljub sorazmerno motni in za ta čas precej mrzli Krki se je za potop vanjo odločilo štiriindvajset potapljačev, tako da proslava jubilejev in pridobitve ni minila zgolj protokolarno, pa tudi kar nekaj odpadkov so kljub slabi vidljivosti našli na dnu, med drugim tudi kolo novomeškega avtomatskega sistema za izposojo koles GONM in cerkveno skrinjico za zbiranje prostovoljnih prispevkov.

Med odpadki na dnu Krke se je znašel tudi koš za odpadke. (Foto: I. Vidmar)

Kot se spodobi, so udeleženci novo pridobitev in jubileja zalili s šampanjcem, po akciji pa so se mastili še z odojkom, ki je bil predvsem za tiste, ki so se v mrzli Krki dobro prezebli, prav primerna hrana.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni se je ob slovesni predaji ključev novih prostorov potapljačem zahvalil za potrpežljivost ob izgubi dolgoletnih prostorov in čakanju na nove ter poudaril pomembnost kluba v sklopu regijskega sistema reševanja.

Člani Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto so ob tej priložnosti pripravili tudi priložnostno razstavo podvodne fotografije.

I. Vidmar

Galerija