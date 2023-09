Trgovina z novorojenčki tudi pri nas - Anica sumi, da je bil njen sinko prodan

2.9.2023 | 14:30

V nekdanji Jugoslaviji naj bi ukradli več kot 20 tisoč dojenčkov. (Foto: L. M.)

Že nekaj časa javnost razburja grozljivo razkritje o trgovini z novorojenčki v nekdanji Jugoslaviji, ko naj bi bilo predvsem v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja prodanih več kot 20 tisoč dojenčkov z območja nekdanje skupne države. Obstaja sum o organizirani kriminalni združbi. Da bi zadevam prišli do dna, se že vrsto let trudita dve srbski društvi, v katerih so že obravnavali tudi primere, povezane s Slovenijo. Tovrstni kriminal naj bi se namreč dogajal tudi pri nas in pred dvema letoma se je za naše mamice, ki sumijo, da so jim ob rojstvu otroka pod pretvezo, da je umrl, dojenčka pa so v resnici ukradli in prodali, zavzela Novomeščanka Simona Š. Kalanj.

Kraje otrok naj bi se dogajale skoraj v vseh slovenskih porodnišnicah, največ v mariborski in ljubljanski pa tudi v slovenjgraški, jeseniški, koprski, postojnski, novomeški in v brežiški. Kalanjeva pove, naj bi šlo v brežiški za en primer, v novomeški za dva.

Pred več kot 30 leti naj bi bilo v nekdanji Jugoslaviji prodanih več kot 20 tisoč dojenčkov – Dojenčke kradli tudi v slovenskih porodnišnicah – Anica Kozinc iz Šentjanža dvomi, da je eden izmed trojčkov res umrl

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Lidija Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni true truic "Teorije zarote" kot vse ostalo..., .ki postanejo zarote. Vsak dan bolj. Ne vem, pred časom, - leti sem imel nekaj glasnih in gorečih oponentov tu, kje so zdaj? So še med zarotniki ? ;);) al je hudič naposled počasi prišel po svoje ? Preglej samo prijavljene komentatorje