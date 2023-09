Letos v občini Ivančna Gorica šolski prag prestopilo 224 prvošolcev

2.9.2023 | 10:00

Ivančna Gorica - Novo šolsko leto 2023/24 v občini Ivančna Gorica obiskuje 1951 učenk in učencev. Na treh osnovnih šolah in njenih šestih podružnicah je šolski prag včeraj prvič prestopilo 224 prvošolcev - na OŠ Stična 124, na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični 63 in na OŠ Zagradec 37. Popotnico ob začetku šole sta učencem in njihovim staršem ter učiteljskemu zboru izrekla tudi župan Dušan Strnad in podžupan Tomaž Smole.

Na sprejemu na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični je Dušan Strnad dobrodošlico izrekel 53 prvošolcem in 10 prvošolcem iz Podružnične šole Temenice, ki so izjemoma, zaradi temeljite prenove šole, sprejem opravili v družbi vrstnikov iz Šentvida. Povedal je, da je Občina Ivančna Gorica v poletnem času izvedla največji cikel prenov, predvsem šolskih objektov, v sklopu projekta celovite energetske sanacije javnih objektov. Prav v Šentvidu in Temenici se bodo dela izvajala še v septembru, zato previdnost na območju gradbišč ne bo odveč, sporočajo z občine. Kljub temu bo pouk potekal nemoteno. Vsem skupaj je ob zaključku zaželel lep in varen prvi šolski dan ter vse naslednje dni šolskega leta. Poleg župana je na šolskem igrišču zbrane nagovorila tudi ravnateljica šole Angelca Mohorič.

Dobrodošlico za malčke, ki so prvič prestopili šolski prag, in za njihove starše so zabavno lutkovno igrano predstavo pripravili klovnesa Eve Škofič Maurer ter učenci višjih razredov.

Župan se je udeležil še sprejema 39 prvošolcev na Podružnični šoli Višnja Gora. Prisotnim je povedal, da je prvi šolski dan eden najlepših dni v času županovanja in se ga vsakoletno še posebej veseli. Letošnji je bil zanj še posebej nepozaben, saj je šolski prag v višnjanski šoli prvič prestopila tudi njegova najstarejša vnukinja. V nadaljevanju je vodja šola Jasmina Sajko besedo predala tudi ravnatelju OŠ Stična Marjanu Potokarju.

Podžupan Tomaž Smole se je ob začetku šolskega leta udeležil sprejemov za prvošolce na matični Osnovni šoli Zagradec in podružnici na Krki. Novo šolsko leto bo šolo Zagradec s podružnicama obiskovalo 352 učencev, od tega 37 prvošolcev (OŠ Zagradec 11, PŠ Krka 22 in PŠ Ambrus 4).

Dobrodošlico je v nadaljevanju podžupan zaželel tudi prvošolcem na matični Osnovni šoli Stična in Podružnični šoli Stična. Nekdanjo največjo osnovno šolo Stična s podružnicami na Muljavi, Stični in Višnji Gori (po osamosvojitvi OŠ Zagradec), bo šolsko leto 23/24 obiskovalo 1130 učenk in učencev, od tega 124 prvošolcev.

V prvih dneh novega šolskega leta je izrednega pomena tudi prometna varnost naših najmlajših. Za varen prihod v šolo in njeno okolico pa bodo v teh dneh skrbeli nepogrešljivi člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica in policisti Policijske postaje Grosuplje.

M. K.; fotografije sprejema prvošolcev v Šentvidu pri Stični in PŠ Temenica: G. S., Občina Ivančna Gorica)

Galerija