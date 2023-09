Adria Supersonic vnovič nagrajen na nemškem trgu

2.9.2023 | 11:45

Foto: arhiv Adrie Mobil

Düsseldorf/Novo mesto

- Adria Supersonic je na zahtevnem in konkurenčnem nemškem trgu ponovno navdušil, so sporočili iz Adrie Mobil, saj je na podlagi glasovanja bralcev revije Auto Bild prejel laskavi naziv 'Zlati avtodom 2023'. V kategoriji integriranih avtodomov so ga bralci specializirane avtomobilistične revije Auto Bild tako izglasovali za zmagovalca v 9. anketi Zlati avtodom (Das Goldene Reisemobil).

Svoje novosti sicer Adria Mobil te dni, kot smo poročali, predstavlja na sejmu karavaninga v Düsseldorfu

"Po odličnem odzivu na novo linijo integriranih avtodomov Adria Supersonic tako s strani medijev kot neodvisnih oblikovalskih žirij, smo veseli, da so sedaj tudi kupci Adriin Supersonic izglasovali za najboljšega v razredu, in bi se rad iskreno zahvalili vsem bralcem, ki so izbrali Supersonica kot njihovega favorita,'' je omenjeni naziv komentiral Denis Car, direktor službe produktnega vodenja Adrie Mobil.

Novo serija Supersonic novomeškem podjetju opisujejo kot ''vrh Adriine ponudbe integriranih avtodomov, izdelanih na baznem vozilu Mercedes-Benz. Vrhunski dizajn in izbrana kakovost baznega vozila se nadaljujeta tudi v izvedbi bivalnega dela, kjer smo navdih pri razvoju novega Supersonica črpali iz najnovejših trendov na področju razvoja jaht ter stanovanjskega in avtomobilskega oblikovanja.''

''Gre za še eno izmed priznanj, na katerega smo lahko posebej ponosni, saj pomeni neposreden odziv in povratno informacijo s strani naših kupcev oziroma uporabnikov, ki s tem potrjujejo pravilnost in ustreznost naših razvojnih vlaganj in usmeritev. Prav razvojna vlaganja, skozi katera uspešno predstavljamo in komuniciramo inovativnost, kakovost in celovitost ponudbe blagovne znamke Adria, so med kupci prepoznana in cenjena, saj z njimi vsakič znova uresničujemo naša prizadevanja za čim boljšo uporabniško izkušnjo in vedno nova doživetja naših kupcev,'' je izpostavila Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobil.

Adria Supersonic je od svoje predstavitve v lanskem letu s tem prejel že tretjo pomembno nagrado - pred tem je že osvojil nagrado 'Red Dot Design Award 2023' in 'German Design Award 2023'.

M. K.