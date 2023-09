Najboljše kratke zgodbe piše Ajda Bračič

1.9.2023 | 21:00

Ajdi Bračič je nagrado Maruše Krese podelil novomeški župan Gregor Macedoni, utemeljitev izbora pa je prebral predsednik žirije Iztok Ilc. (Foto: Lenart Lukšič)

Novo mesto - Prva dobitnica nagrade Maruše Krese, kot so na festivalu kratke zgodbe Novo mesto short letos preimenovali nagrado novo mesto, je Ajda Bračič, pisateljica in arhitektka. Prestižno nagrado si je prislužila s svojim knjižnim prvencem Leteči ljudje, ki je izšel lani pri založbi LUD Literatura.

"Kratke zgodbe v zbirki Leteči ljudje druži stikanje s tujimi in neizživetimi življenji: preslikave se dogajajo tako znotraj zgodb kot v druge, že napisane zgodbe, pa tudi v resnično življenje. Zgodbene niti, zaznamovane s kratkimi stiki in odprtimi možnostmi, se pnejo kot žice daljnovodov skozi mestni trušč. Protagonisti pogosto sanjarijo o življenjih, ki bi jih lahko živeli, ta pa pred njih stopajo včasih kot prikazni, včasih pa kot povsem otipljive alternative. Odnehanje in pasivnost se v zbirki pojavita večkrat, vendar pogosto kot (paradoksalno) ključen element aktivnega odpora proti nastalim okoliščinam. Leteči ljudje se dogajajo na razpotju različnih usod, tam, kjer je mogoče vse, četudi le za hip," so med drugim zapisali v založbi LUD Literatura ob izidu zbirke Leteči ljudje.

Z nominiranci Vesno Lemaić, Mojco Kumerdej, Miklavžem Komeljem in Ajdo Bračič se je pogovarjala Carmen L. Oven. (Foto: Lenart Lukšič)

"Na kratko bi zgodbe v zbirki Leteči ljudje lahko povezali s tematikama življenja in smrti ali še bolje, z raznolikimi občutki doživljanja teh dveh, z občutki, ki so poetični, nikoli pa patetični, nasprotno, mestoma se manifestirajo v nadrealnem, ki je zunaj naše običajne percepcije prostora in časa in ki tok zgodb zasuka v nepredvidljivo, neznano. To je tisto, kar v pisanju Ajde Bračič zares navdušuje," so med drugim v utemeljitvi dodelitve nagradi Ajdi Bračič zapisali člani komisije, ki so jo sestavljali Iztok Ilc (Društvo slovenskih književnih prevajalcev), Katarina Modic (Društvo slovenskih knjigotržcev), Maruša Mugerli Lavrenčič (Združenje splošnih knjižnic), Gregor Podlogar (Radio Slovenija), Martina Potisk (Društvo slovenskih literarnih kritikov) in Andrej Predin (časopisna hiša Delo). Komisija je pregledala 45 zbirk kratke proze, pri čemer je bil kriterij tudi široka dostopnost v mreži javnih knjižnic in knjigarn. Poleg nagrajenke so bili za nagrado nominirani Miklavž Komelj za delo Prva kresnica (Litera), Mojca Kumerdej Gluha soba (Goga) in Vesna Lemaić z delom Trznil je, odprla je oko (Cankarjeva založba).

Festival Novo mesto short se bo zaključil jutri ob 11. uri s pogovorom z nagrajenko v knjigarni založbe Goga na Glavnem trgu.

I. V.