Krka odgovarja: Strah pred Sintezo 2 odveč

1.9.2023 | 18:40

Krka v Krškem - ob obstoječi Sintezi 1 in preostalih pomožnih objektih prikazani tudi Sinteza 2, kemijsko-analitski center, čistilna naprava in drugi objekti načrtovane naložbe (Vizualizacija: Krka, d. d.)

Krško/Novo mesto - Poročali smo, da sta svet Mestne četrti Krško in Civilna iniciativa Videm-Stara vas na župana MO Krško naslovila odprto pismo, v katerem ga pozivata, naj prepreči gradnjo novega Krkinega obrata, Sinteze 2 v Krškem. Podpisniki med drugim izražajo strah pred ''količino skladiščenih nevarnih in eksplozivnih snovi na lokaciji v Krškem''.

Za odziv smo zaprosili Krko, tovarno zdravil, in iz njene Službe za odnose z javnostmi so nam odgovorili, da je strah Krčanov pred morebitno nevarnostjo, ki bi pretila zaradi bližine Krkinih skaldišč, odveč, pojasnjujejo pa tudi postopke pridobivanja gradbenega in okoljevarstvenega dovoljenja.

Odgovor objavljamo v celoti:

»V postopku priprave OPPN Krško je bila za kompleks Krka Krško izvedena Celovita presoja vplivov na okolje, ki je potrdila primernost lokacije za nameravano dejavnost.

Krka je na osnovi gradbenega dovoljenja, okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja, na lokaciji Krško leta 2011 zgradila in zagnala obrat za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin Sinteza 1. Zaradi potreb po povečanju zmogljivosti za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin in ne zaradi selitve proizvodnje iz drugih lokacij je Krka pristopila k projektu, ki vključuje izgradnjo novega obrata Sinteza 2, Skladišča tekočih surovin, Kemijsko analitskega razvojnega centra ter sodobne naprave za celovito čiščenje odpadnih vod.

Vsi obrati na lokaciji Krško so projektirani in bodo zgrajeni v skladu z zakonskimi zahtevami in standardi, vključno z direktivami EU ter z uporabo najnovejših razpoložljivih tehnik za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic za okolje. Nevarne snovi se skladiščijo v manjših embalažnih enotah v novem, sodobnem skladišču. Skladišče je zgrajeno po najnovejših in najvišjih standardih za varno skladiščenje. Vgrajeni so sistemi aktivne požarne zaščite in zajem razlitij ali požarnih vod. Varnost skladišča potrjuje ceritifikat protieksplozijske skladnosti, izdan s strani Slovenskega inštituta za kakovost SIQ. V načrtovanem skladišču tekočih surovin se bodo skladiščile hlapne organske snovi, ki so med sabo združljive. Njihovo mešanje ne more povzročiti eksplozije. Vpliv dejavnosti in nesreče je omejen na ožje območje proizvodnega kompleksa, zato je primerjava z uničenjem okolice z nekaj tisoč letalskimi bombami popolnoma neutemeljena.

Za celoten projekt je Krka leta 2021 pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. V sklopu postopka pridobitve gradbenega dovoljenja je Ministrstvo za okolje in prostor na osnovi študije vplivov na okolje izdalo tudi okoljevarstveno soglasje k gradnji. Izvedena sta bili javna razgrnitev dokumentacije in ustna obravnava z zainteresirano javnostjo. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je Krka vložila vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Ponovno so bile izvedene javna razgrnitev, javna obravnava na sedežu Občine Krško ter ustna obravnava s strankami v postopku na Ministrstvu za okolje. Na osnovi obsežne dokumentacije ter na osnovi vseh izvedenih postopkov je MOP v septembru 2022 izdalo okoljevarstveno dovoljenje k projektu. Kljub transparentno vodenemu postopku s strani MOP, javni razgrnitvi in ustni obravnavi v prisotnosti vseh strank v postopku, je na izdano okoljevarstveno dovoljenje prisotna okoljevarstvena organizacija vložila tožbo zoper Ministrstvo za okolje na Upravno sodišče. Sodišče je delno ugodilo pritožbi in postopek vrnilo v ponovno obravnavo. Zaradi odločitve Vrhovnega sodišča RS, ki je spremenila dosedanjo prakso, po kateri se je t. i. SEVESO dovoljenje za obrat pridobilo v ločenem postopku kot okoljevarstveno dovoljenje za napravo, mora Krka že pred začetkom gradnje, poleg okoljevarstvenega dovoljenja za napravo pridobiti tudi t. i. SEVESO dovoljenje za obrat, torej obe dovoljenji pridobiti v okviru enega postopka. Ni pa sodišče ugotovilo, da naj bi Krka želela zgraditi obrat za proizvodnjo učinkovin, ki ne bi bil skladen z zakonskimi zahtevami glede varovanja okolja. Glede na zakonodajo in odločitev sodišča Krka lahko začne z gradnjo čistilne naprave, za katero imamo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po integralnem postopku, in ni povezana s postopkom pridobivanja SEVESO dovoljenja.«