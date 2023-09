V mestni občini Krško letos 299 prvošolcev

1.9.2023 | 13:00

Foto: MO Krško

Brestanica - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je na prvi šolski dan obiskal prvošolke in prvošolce Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica. Z novim šolskim letom 2023/2024 je v mestni občini Krško v šolske klopi sedlo 2637 učenk in učencev v skupno 149 oddelkih, od tega 299 prvošolk in prvošolcev v 17 oddelkih, so sporočili s krške občine.

Župan Janez Kerin je na prvi šolski dan pozdravil prvošolke in prvošolce Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica ter jim skupaj z ravnateljico Martino Ivačič na krajši uvodni slovesnosti zaželel prijeten začetek novega poglavja in veliko znanja ter jim v imenu občine podaril knjižno darilo. Brestaniško osnovno šolo v tem šolskem letu sicer obiskuje 197 učenk in učencev v 12 oddelkih, od tega je v dveh oddelkih 27 prvošolk in prvošolcev.

V tem šolskem letu je v načrtu tudi nekaj infrastrukturnih ureditev na področju osnovnošolskega izobraževanja, saj bo Mestna občina še v letošnjem letu začela sanacijo strehe na stavbi Osnovne šole Raka in energetsko sanacijo telovadnice Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica, ki bo potekala še v letu 2024. Trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije za novi objekt Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega, za katerega naj bi gradbeno dovoljenje dobili konec leta 2024. V letošnjem letu je v načrtu še naročilo projektne dokumentacije za sanacijo igrišč pri Osnovni šoli Koprivnica in Osnovni šoli Raka. Izvedba naj bi, kot so še sporočili z MO Krško, sledila v naslednjih letih.

M. K.

