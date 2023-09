Začela se je že 37. Straška jesen

1.9.2023 | 13:40

Pri današnjem okraševanju centra Straže so že tretjič pomagali uporabniki VDC Novo mesto. (Foto: M. Ž.)

Straža - V Straži je že tradicionalno začetek septembra v znamenju osrednje turistične prireditve v občini, Straške jeseni. Tudi letošnja, že 37., prinaša pester program, ki se je včeraj začel z dopoldanskim turnirjem v balinanju za ženske za pokal Straške jeseni in večernim zaključnim koncertom Poletnih glasbenih uric, danes pa so organizatorjem pri okraševanju centra Straže tretje leto pomagali uporabniki VDC Novo mesto.

Do nedelje, 10. septembra, ko bo dosegla svoj vrhunec s celodnevnim dogajanjem v središču Straže z osrednjo prireditvijo z naslovom Diši po domače, se bo zvrstilo vrsto zanimivih dogodkov. Naj med njimi omenimo že 11. likovno kolonijo na kmetiji Vidic v Hruševcu, ki se ji bo tokrat pridružila še prva otroška, obe bosta to soboto, pa prikaz žetve in metve prosa na domačiji Derčar v Podgori, ki bosta dan kasneje. Med drugim bo prihodnji petek predavanje za vinogradnike, degustacije in zabava z Drganskimi fanti, dan kasneje zjutraj tradicionalni pohod v jamo Velika Prepadna, popoldne pa se bodo za pokal straške jeseni enajstič pomerili harmonikaši na diatonični harmoniki.

Tekst in foto: M. Ž.

