Rop v Grosupljem

1.9.2023 | 09:10

Grosuplje - Danes, okoli 5.30, je neznanec oropal eno izmed prodajaln na Adamičevi cesti v Grosupljem, sporočajo s PU Ljubljana.

Po do sedaj zbranih obvestilih jevstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil s pištolo. Ukradel je nekaj tisoč evrov in s kraja peš pobegnil. V ropu ni bil nihče poškodovan.

Opis storilca: moški, visok najmanj 165 cm, suhe postave, oblečen v oblačila črne barve, nosil je sončna očala, govoril je srbohrvaško. Policisti preiskavo nadaljujejo.

M. K.