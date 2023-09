FOTO: Na AC trčil v ograjo

1.9.2023 | 07:00

Včerajšnja nesreča na avtocesti (Foto: PGD Trebnje)

Včeraj ob 7.02 je na avtocesti Bič - Novo mesto, pred izvozom Trebnje zahod, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Na kraju so bili delavci DARS-a. Poškodovanih ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, TP RODINE PRI ČRNOMLJU;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR na izvodu S.O. R2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA, TP PLANINA;

- od 9:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS, izvod Proti Cerkvi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI PODLJUBEN, TP MRAŠEVO, TP VRH PRI LJUBNU, TP VEL. PODLJUBEN;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM. SL. PIONIRJEV DOL. TOP;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOPLIŠKA, izvod 3.TR1/3.STADION.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVOROVICA;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSREČJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 9:00 in 12:00 na območju TP Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Sveti Florjan;

- med 9:30 in 12:30 pa na območju TP Brezovica Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Brezovica.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Vrbinska vas med 8:30 in 11:00 uro, na območju TP Zdravstveni dom med 14:00 in 15:00 uro, na območju TP Križe, nizkonapetostno omrežje – Gasilski dom med 10:00 in 13:00 uro, na območju TP Brežice stadion, nizkonapetostno omrežje – Slivšek med 8:00 in 10:00 uro, na območju TP Vitovc stankovo, nizkonapetostno omrežje – Zagaj pa med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.