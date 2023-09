FOTO: Novo asfaltirana cesta pri SŠ Črnomelj; župan pri prvošolčkih

1.9.2023 | 11:50

Župan danes med prvošolčki

Nova cesta pri srednji šoli (vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Dijake je pri Srednji šoli Črnomelj danes pričakala novo asfaltirana cesta. Občina Črnomelj je naložbo v vrednosti okoli 80.000 evrov izvedla v sklopu rednega vzdrževanja občinskih cest. Srednja šola Črnomelj pa je investirala v asfaltiranje parkirišča pred športno dvorano in pred šolskim vhodom.

Tako so torej srednješolci v prvi šolski dan stopali po prenovljeni cesti.

Župan pozdravil prvošolce

Črnomaljski župan Andrej Kavšek pa je danes obiskal črnomaljske prvošolčke, in sicer v OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Loka in OŠ Milke Šobar Nataše. V naslednjem tednu bo obiskal še OŠ Dragatuš, OŠ Vinica, OŠ Stari trg ob Kolpi in podružnični šoli Griblje in Adlešiči, so sporočili s črnomaljske občine.

Župan je prvošolcem prinesel manjšo pozornost, jih pozdravil in jim zaželel zabaven, poučen in uspešen začetek osnovnošolskega šolanja.

Šolske naložbe

Občina Črnomelj ima sicer trenutno največ investicij na področju šolstva. V fazi gradnje sta nova OŠ Loka (okoli 12 milijonov evrov vredan naložba) in dograditev OŠ Dragatuš (okoli 2,5 milijona). Pri projektu gradnje nove OŠ Loka trenutno potekajo posodobitve projektne naloge ter potrditev projektne dokumentacije v skladu z dodatnimi zahtevami s strani uporabnikov. Zaradi splošnega povečanja cen na trgu gradbeništva potekajo zahtevna pogajanja glede cene prej omenjenih sprememb, tako z izvajalcem kot z ministrstvom, pravijo na občini. Kljub temu izvajalec nadaljuje s pogovori s podizvajalci glede nadaljnjega poteka projekta (zunanje in notranje stavbno pohištvo, notranja oprema, …). Projekt se izvaja v skladu s predvideno časovnico, kar zagotavlja pravočasno dokončanje. Dela dograditve OŠ Dragatuš prav tako potekajo v skladu s časovnico.

Občina Črnomelj vsako leto skupaj za sofinanciranje materialnih stroškov in izvedbo dodatno dogovorjenih programov za osnovne šole in sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in nabave opreme za potrebe šole nameni okoli milijon evrov.

