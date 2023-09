Športni park Ivančna Gorica dobiva svojo podobo

1.9.2023 | 08:45

Trenutni pogled na izgradnjo največjega športnega kompleksa v občini Ivančna Gorica. (Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.)

Ivančna Gorica - Projekt izgradnje bodočega športnega parka pri Vzgojno – izobraževalnem centru Ivančna Gorica bo ponudil možnost izvajanja športnih dejavnosti rekreativcem, klubom, skupinam, šolam in vsakemu športnemu navdušencu, ki ga veseli rekreiranje v zdravem in varnem okolju, napovedujejo na ivanški občini.

Iz fotografij je razvidno, da gradnja poteka v polnem teku. Na eni strani se izvaja polaganje umetne mase (tartan) na nogometnih/rokometnih in košarkarskih igriščih, na drugi pa se pripravlja utrditev terena za atletski krog s štiri-steznim tekališčem ter dveh večjih odbojkarskih in tenis igrišč. V zaključni fazi je tudi montaža pokritega dela tribun in dveh »servisnih« objektov.

Športni park obsega izgradnjo 300 metrskega atletskega kroga s tartanom, šest-stezno tekališče za šprinte, izgradnjo pokrite tribune za 300 gledalcev, dve igrišči za rokomet/mali nogomet, dve igrišči za košarko, dve odbojkarski igrišči na mivki (možnost rokometa na mivki), dve tenis igrišči, otroška igrala in na novo tudi prostor za balinišče.

Športni park bo obsegal še skakališče za skok v daljino in obeh smeri, metališče za suvanje krogle, metališče za met vorteksa in skakališče za skok v višino.

M. K.

Galerija