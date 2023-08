FOTO: Most reševali naplavin; voda spodkopala temelje mlina

31.8.2023 | 19:30

Akcija straških gasilcev (fotografije tudi spodaj v fotogaleriji); foto: PGD Dolenja Straža

Danes ob 8.33 se je na Lokah, občina Straža, drevje zagozdilo pod lesenim mostom na reki Krki. Gasilci PGD Dolenja Straža so naplavine razžagali in s tehničnim posegom odstranili, sporočajo s centra za obveščanje.

Ob 10.47 se je slika ponovila v Dolenjem Polju, občina Dolenjske Toplice, tudi tam se je več dreves zagozdilo pod lesenim mostom na reki Krki. Gasilci GRC Novo mesto so naplavine s tehničnim posegom odstranili. Dežurni delavci cestnega podjetja pa so zavarovali kraj in opravili zaporo ceste

Voda spodkopala temelje mlina

Včeraj ob petih popoldne je v naselju Stope, občina Velike Lašče, deroča voda spodkopala temelje bivšega mlina, prevrnil se je v vodo. Gasilci PGD Karlovica so s pomočjo bagra in traktorjev odstranili ruševine.

