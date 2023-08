Če bodo šli otroci peš, naj jih spremljajo policisti

31.8.2023 | 20:00

Znak, ki v Dobovi prepoveduje promet po cesti za Rigonce, je bil včeraj pozno zvečer na tleh na robu ceste, potem ko je bil še pred časom pokonci na vozišču.

V Dobovi je promet za Rigonce že nekaj časa preusmerjen na državno cesto. (Foto: M. L.)

Rigonce - Vaščani Rigonc so ogorčeni zaradi neurejene lokalne ceste iz Rigonc do Dobove, kar so znova povedali včeraj na sestanku svoje vaške skupnosti v gasilskem domu v Rigoncah.

Kot pravijo, je po gradnji vodovoda pred skoraj dvema letoma cesta vse do danes še brez asfalta na prekopanih delih. Na vozišču so udarne jame, na stikih asfaltnega in peščenega dela, to je približno po sredini ceste, je nastal prag, ki je za mnoga osebna vozila previsok. »Cesta je zdaj že ves ta čas neprevozna,« pravijo v Rigoncah. Podobno je najbrž prepričan tudi tisti, ki je naročil vzdrževalcem cest, da na omenjeni cesti postavijo v začetku v Dobovi prometni znak prepovedan promet v obeh smereh.

Promet v Rigonce so v Dobovi preusmerili na državno cesto Dobova - mejni prehod Rigonce.

Neurejena cesta postaja v Rigoncah pred jutrišnjim začetkom šolskega leta varnostno vprašanje. Starši otrok namreč še včeraj zvečer na omenjenem sestankom vaške skupnosti niso vedeli, kod bo šolski avtobus peljal njihove otroke v šolo v Dobovo, če ne sme peljati po omenjeni cesti, po kateri zaradi neurejenosti vozišča sicer tudi ne more peljati. Če bodo otroci morali iti do avtobusa na drugi konec Rigonc, bi bilo po besedah vaščanov zelo zaželeno, da bi otroke na poti do avtobusa spremljali policisti.

M. L.