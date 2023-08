FOTO: Z avtom pobegnil v koruzo; vlomili v pošto (foto) in z gradu potrgali baker

31.8.2023 | 13:20

Iz vozila 21-letnega nizozemskega voznika, ki je zapeljal v koruzno polje, se je razbežalo deset Iračanov. (Foto: PUNM)

Policisti so v minulih 24. urah obravnavali 351 tujih državljanov, ilegalnih migrantov. Vse so prijeli na območju Posavja (Libna, Dobova, Rigonce, Mihalovec, Loče, Ribnica, Čatež ob Savi, Mostec, Mokrice, Brežice, Rakovec, Rajec, Kapele, Nova vas).

Prijeli so tudi štiri tihotapce.

Policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje so zjutraj na avtocestnem počivališču Grič pod drobnogled vzeli sumljivo kombi hrvaških tablic, ki ga je vozil 26-letni državljan Hrvaške. Pri pregledu vozila so v tovornem delu odkrili 35 domnevnih državljanov Kitajske, ki so nezakonito prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Kombinirano vozilo Renault Master so mu zasegli, postopek pa so prevzeli novomeški kriminalisti, ki so 26-letnika, ki ga bodo tudi kazensko ovadili, pridržali.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe, s sedežem na Obrežju, so popoldne pri Slovenski vasi ustavljali sumljiv dostavnik nizozemskih tablic, ki pa ni upošteval znakov policistov in je z veliko hitrostjo odpeljal v smeri Jesenic, kje je zapeljal iz ceste v koruzo. Iz vozila je pobegnilo več oseb. Policisti so s pomočjo policistov specializirane enote za nadzor državne meje in vodnikov službenih psov v nekaj minutah prijeli skupaj deset domnevnih državljanov Iraka, pol ure zatem pa še 21-letnega državljana Nizozemske, ki je bil voznik dostavnika. Voznika so pridržali, mu zasegli avto in zanj napisali kazensko ovadbo.

Okoli pol devet ure zvečer so na avtocesti pri Brežicah ustavili sumljivo osebno vozilo hrvaških tablic. Voznika, 21-letnega državljana Hrvaške, so v zaključku postopka pridržali, saj so ugotovil, da v vozilu pelje štiri tujce, tri domnevne državljane Turčije in enega iz Iraka. Avto so mu zasegli. Zanj bodo napisali kazensko ovadbo.

Ponoči, okoli pol enajste, pa so policisti na Obrežju kontrolirali osebni avtomobil bošnjaških tablic. Vozil ga je 19-letni državljan Srbije, v vozilu pa je imel še šest domnevnih državljanov Turčije. 19-letniku so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. V nadaljevanju ga bodo kazensko ovadili.

Nasilje v družini - žena iskala zdravniško pomoč

Novomeški policisti so obravnavali 32-letnika, ki naj bi že dalj časa izvajal psihično in fizično nasilje nad ženo. Zaradi zadnjega fizičnega nasilja je morala iskati tudi zdravniško pomoč. 32-letnika bodo zaradi suma kaznivega dejanja nasilja kazensko ovadili. Izrekli so mu tudi prepoved približevanja ženi in otrokom.

Pri tatvinah zalotili mladoletnike

Varnostnik je v trgovini v Novem mestu popoldne pri tatvini zalotil dve mladoletni dekleti (ena z okolice Novega mesta, druga iz okolice Kočevja), ki sta s polic trgovine nabrali za 46 evrov izdelko in odšli mimo blagajne brez plačila. Zalotil ju je varnostnik in ju zadržal do prihoda policistov, ki bodo obe kazensko ovadili.

Nekaj kasneje je drug varnostnik v drugi trgovini pri tatvini prav tako zalotil tri mladoletnike (dve dekleti in fanta iz Novega mesta). Nabrali so si za 50 evrov izdelkov in nameravali zapustiti trgovino brez plačila – varnostnik jih je zadržal in o tem obvestil policiste, ki bodo vse tri kazensko ovadili.

Vlom v pošto

Šentrupertska pošta po nočnem vlomu - več fotografij razdejane notranjosti spodaj v fotogaleriji (Foto: Dežela kozolcev)

Kriminalisti novomeške policijske uprave so danes zjutraj skupaj s trebanjskimi policisti opravili ogled vloma v prostore pogodbene pošte v Šentrupertu, ki se je zgodil v minuli noči. Po prvih ugotovitvah ogleda so neznanci na silo vstopili v objekt, pregledali prostore in ukradli omaro z gotovino in poštnimi dokumenti. Ocenjujejo, da je nastalo za okoli deset tisoč evrov škode. Policijska preiskava še poteka.

Tatvine

Ponoči so neznanci iz bencinskega servisa v Žabji vasi odnesli polirno pasto in pretvornik električnega toka v vrednosti okoli 65 evrov in se s kraja odpeljali. Policisti jih še iščejo.

Brežiški policisti so opravili ogled tatvine bakrenih žlebov iz gradu Pišece. Storilci so odnesli okoli 30 metrov bakrenih žlebov in s tem naredili za okoli tisoč evrov škode.

Na Topliški cesti so vlomili v parkomat, last občine Novo mesto. Pobrali so denar in s škodo na parkomatu povzročili za okoli osemsto evrov škode.

Dan v številkah

Policisti so včeraj na številki 113 sprejeli 299 klicev, od tega je bil 101 dogodek takšen, da je zahteval posredovanje policije. Obravnavali so trinajst prometnih nesreč z materialno škodo in eno z lažjimi poškodbami.

