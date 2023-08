Sašo Udovič išče novega trenerja nogometašev Krke

31.8.2023 | 12:50

Denis Mojstrovič ni več trener nogometašev Krke.

Novo mesto - Denis Mojstrovič ni več trener nogometašev Krke, je za naš časopis potrdil športni direktor kluba Sašo Udovič. Novomeščani, ki so pred začetkom letošnje sezone ciljali na vrh lestvice 2. SNL, so na prvih štirih tekmah zabeležili le eno zmago in kar tri poraze. Zadnjega so doživeli v torek, ko so na domačem igrišču z 0:1 izgubili proti Jadran Dekani. Ta je bil očitno kaplja čez rob.

»Ocenili smo, da v moštvu ni več tiste prave kemije. Tudi tri točke po štirih krogih so premalo, pričakovali smo več. Z Denisom smo se po tekmi z Dekani usedli in se pogovorili, razšli smo se sporazumno,« je povedal Udovič, ki meni, da je to v tem trenutku logična in pravilna poteza. »Glede na moje izkušnje, ko ni rezultatov, potem je dobro to takoj prerezati in s šok terapijo, kar je največkrat menjava trenerja, postaviti stvari na novo,« še dodaja Udovič.

Mojstrovič je ob koncu prejšnje sezone, ko se je klub razšel s trenerjem Mariom Carevićem, prevzel vodenje članskega moštva. V klubu poleti niso iskali novega trenerja, ampak so ocenili, da si Mojstrovič, ki je pred leti uspešno igral za Krko, je zelo predan nogometu in se je izkazal kot trener mladinske ekipe, zaslužil priložnost, da tudi v letošnji sezoni vodi člane. A že po štirih tekmah je moral torej zaradi slabih rezultatov zapustiti trenerski stolček.

Novomeščane bo začasno do imenovanja novega trenerja vodil Sandi Bracović, ki je bil po besedah Udoviča že nekajkrat v podobni situaciji. Mojstrovič ostaja v klubu.

»V javnosti kroži že kar nekaj imen, kdo je novi trener. Smo zanimivi, saj smo zelo dobro organiziran klub. Nismo pa se še odločili, kdo bo vodil člansko moštvo,« je še dodal Udovič.

R. N.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 49m nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Dolenjec Ljubljanski šminker Udovič nam Dolenjcem že desetletje prodaja meglo. Igralce kadruje on predvsem iz Hrvaške, odgovornosti nima nikoli, na koncu pa domačega trenerja brcne v rit. Udovič, ti si glavni krivec za nazadovanje novomeškega nogometa! Spakiraj nazaj v Ljubljano, tak kader kot si ti ne bo problema z novo službo. ha ha.... Preglej samo prijavljene komentatorje