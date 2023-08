Poziv vaščanov: postavite ograjo in nas zavarujte pred migranti - sredi razprave ti vstopili v sejno sobo

31.8.2023 | 13:50

V Rigoncah so včeraj na sestanku vaške skupnosti podpisovali zahtevo za postavitev panelne ograje.

Vaščani so povedali, da zaradi pogostih prihodov migracij z nelagodjem in tudi z malce strahu pričakujejo jutrišnji začetek šolskega leta, ko bodo otroci šli po vasi na šolski avtobus.

Sredi razprave o možnostih za zmanjšanje migracij so v sejno sobo prišli migranti. (Vse foto: M. L.)

Rigonce - Zaradi navala migrantov, ki posamič in v skupinah dnevno hodijo skozi Rigonce, so prebivalci te vasi vse bolj zaskrbljeni za svojo varnost, še posebno varnost svojih otrok, in tudi varnost premoženja. To so odločno povedali na sinočnjem sestanku vaške skupnosti Rigonce, ki ga je vodila Anka Vučajnk, predsednica vaške skupnosti Rigonce in njena predstavnica v krajevni skupnosti Dobova.

''TAKOJ POSTAVITE PANELNO OGRAJO!''

Vaščani zahtevajo postavitev panelne ograje v več delih vasi v skupni dolžini enega kilometra. Uradno zahtevo vaške skupnosti, pod katero se je sinoči podpisalo več kot dvajset vaščanov, je vaška skupnost poslala občini Brežice, ki na sinočnji sestanek ni poslala svojega predstavnika. Od občine Rigonce pričakujejo, da bo zahtevo nemudoma poslala pristojnim v državi in da bo Rigoncam pomagala do želene panelne ograje.

»Zaprosili bomo, da nam takoj postavijo panelno ograjo, ki so jo odstranili drugje na meji,« je rekel Zvone Pavlin, ki je izrazil pomisleke o tem, zakaj sploh prihajajo migranti. Kot je rekel, je v pogovoru z migranti, ki prečkajo njegovo dvorišče, izvedel, da imajo s seboj precej denarja. »Domnevamo lahko, da nekdo iz Evrope financira migracije,« je rekel.

POLICIJA MIGRACIJ NE MORE USTAVITI

Sinočnjega sestanka sta se udeležila tudi vodja Oddelka za mejne zadeve in tujce v Sektorju uniformirane policije Policijska uprave Novo mesto Bojan Tomc in pomočnik načelnika Policijske postaje Brežice Martin Detiček.

Tomc je s številkami potrdil opozorila prebivalcev Rigonc o navalu migrantov. Na tem območju policija prime več kot 80 odstotkov vseh tujcev glede na celo območje Slovenije. Natančneje: na vseh 232 kilometrih slovensko-hrvaške meje je na območju Rigonc, od Save do železniškega mostu v Rigoncah, tj. na vsega dobrih sedmih kilometrih meje, več kot 80 odstotkov migracij, je povedal Bojan Tomc, ki je pohvalil policiste. »Policisti policijske postaje Brežice si močno prizadevajo, da te tujce primejo čim bližje državne meje. Glavno vlogo tu ima pomočnik načelnika Martin Detiček, kolikor to pač je v njegovi moči,« je dejal Tomc.

Na sinočnjem zboru so opozarjali, da omenjenih razmer, ki zaznamujejo vsakdanjih Rigonc, ostala Slovenija ne pozna, niti v bližnjih Brežicah in nekoliko bolj oddaljenem Krškem ne vedo, kaj se dogaja pri njih.

Kaj se dogaja, vedo prebivalci vasi in policisti, ki so stalno prisotni v vasi in na širšem območju. Policijska uprava Novo mesto na naraščajoče migracije, ki vse bolj skrbijo in vznemirjajo vaščane, opozarja Generalno policijsko upravo. »Policija ne more ustaviti migracij. Migracije lahko ustavi politika na migracijski poti,« je rekel Bojan Tomc, ki je poudaril, da tudi o ograji na meji odloča politika, ki pa se je že odločila, da nove ograje ne bodo postavljali.

SOTLO JE TREBA OČISTITI, SICER BOMO PLAVALI

V zvezi z ograjo v Rigoncah je predlagal Jože Blažinč: »Odstranite sedanjo žično ograjo in postavite panelno, ampak odmaknjeno od Sotle.« Sedanja žična ograja je, kot je rekel Blažinč, preblizu Sotle, zato vodarji ne morejo priti na brežino Sotle, da bi očistili breg in strugo. »Sotlo pa je nujno treba očistiti, drugače bomo v prihodnje v poplavah plavali,« je Jože Blažinč zaskrbljen zaradi dreves, nagnjenih nad reko in v reko.

Sredi sinočnje razprave o možnostih za omejitev migracij skozi Rigonce so v sejno sobo, kjer je bil sestanek vaške skupnosti, vstopili trije mladeniči. Ob našem poizvedovanju so rekli, da so iz Afganistana in da so namenjeni v Nemčijo.

