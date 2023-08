Na sejmu Agra priznanja zaslužnim zadružnikom

31.8.2023 | 09:50

Zadružna podelitev priznanj (Fotografiji: Zadružna zveza Slovenije)

Zadružni nagrajenci 2023)

Gornja Radgona - V okviru mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni je včeraj potekal dan zadružnikov. Tradicionalno so na njem podelili priznanja zadružnikom in zadrugam, tako predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič kot predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa sta v svojih nagovorih spomnila na nedavne vremenske ujme.

Florjančič je poudaril, da so "zadružne vrednote še posebej pomembne v letih, ko narava pokaže svojo neustavljivo moč in smo solidarnostno stopili skupaj ter pomagali drug drugemu, kmet kmetu". Spomnil je na podnebne spremembe ter politične odločevalce doma in v EU pozval, naj se lotijo snovanja odgovorov na izzive, kako obstati v tem novem okolju, premišljeno, na podlagi stroke in ob zavedanju, da moramo ohraniti naše občutljivo kmetijstvo delujoče v dobro vseh nas.

Lotrič se je Zadružni zvezi Slovenije in drugim kmetijskim organizacijam zahvalil za ukrepanje v času vremenskih ujm in za akcijo pomoči prizadetim kmetom. "Vaša predanost kmetijstvu, prehrani ter lokalnemu razvoju je tisto, kar vas povezuje in navdihuje v prizadevanjih za boljšo prihodnost. V sodelovanju in ljubezni do rodne grude je vaša moč," so njegove besede povzeli v sporočilu za javnost.

V nadaljevanju je zadružna zveza podelila priznanja zaslužnim zadružnikom in zadrugam ter drugim kmetijskim organizacijam ob njihovih jubilejih delovanja, ki jih podeljuje že vse od leta 1974.

NAGRAJENCI IZ NAŠE REGIJE

Kmetijska zadruga Velike Lašče je prejela priznanje ob 110-letnici delovanja. Korenine velikolaškega zadružništva segajo v začetek 20. stoletja. Tega leta je bila na pobudo 32 članov ustanovljena Živinorejska zadruga, katere cilj je bil izboljšati plemensko vrednost živine in povečati mlečnost domačih krav. Leta 1928 se je dejavnost zadruge razširila v Mlekarsko zadrugo, cilj te sta bila odkup mleka in izdelovanje sira. Po letu 1945 se je oblikovalo pet zadrug: Velike Lašče, Dvorska vas, Karlovica, Rob in Turjak, ki so se leta 1960 združile v Kmetijsko zadrugo Velike Lašče. Danes deluje zadruga uspešno, ukvarja se s trgovino na drobno, odkupom mleka, odkupom in klanjem živine, oskrbo kmetov s kmetijskim repromaterialom ter gostinskimi storitvami. Zadruga združuje 114 članov in ima 60 zaposlenih. V letu 2022 je izpeljala številne naložbe in selitev klavnice v industrijsko območje Ločica.

Desetim zadružnikom so podelili priznanja za trajen doprinos k razvoju zadružništva na lokalni in državni ravni, 14 zadružnikom pa letna priznanja, ker so se vidno izkazali pri uresničevanju namena in nalog zadružništva.

Med prvimi je tudi Mojca Nastav po predlogu Kmetijske zadruge Metlika za 40 let predanega dela v zadrugi na področju financ in računovodstva, med drugimi pa Iztok Gramc po predlogu Kmečke zadruge Brežice za aktivno članstvo v zadrugi in za predano, več mandatov trajajoče delo v organih zadruge, zadnja dva mandata je tudi podpredsednik UO; Peter Gros po predlogu Kmetijske zadruge Trebnje-Krka za dolgoletno aktivno članstvo in dobro sodelovanje z zadrugo ter Alojz Stritar po predlogu Kmetijske zadruge Velike Lašče za dolgoletno uspešno delo v zadrugi in njenih organih; nekaj mandatov je bil podpredsednik, sedaj pa je član UO zadruge.

M. K.