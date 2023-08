FOTO: Pred garažo z avtom na bok

31.8.2023 | 07:00

Pred garažo z avtom na bok (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 15.21 so posredovali gasilci PGD Sevnica v Gabrijelah, kjer se je voznik z osebnim vozilom prevrnil na bok pred garažo stanovanjske hiše. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator, rešili voznika iz vozila, usmerjali promet, nudili pomoč policiji in reševalcem, izvlekli vozilo na cestišče, pomagali avtovleki in počistili cestišče z vpojnimi sredstvi. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli na kraju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. ZILJE na izvodu ZILJE SKS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI 1974.;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 občasno motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE, izvod DOL. PONIKVE OB CESTI DESNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 8.15 in 14. uro na območju TP Mikote in Zaloke Rimš, med 7.30 in 8.15 uro ter med 14. in 14.45 uro na območju TP Zaloke – AC, med 8. in 14. uro na območju TP Krško resa, nizkonapetostno omrežje – Ulica Tončke Čečeve zgoraj desno in med 8.30 in 12. uro na območju TP Senuše, nizkonapetostno omrežje – Senuše; na območju nadzorništva Sevnica med 8.30 in 14. uro na območju TP Boštanj, nizkonapetostno omrežje – Dolenji Boštanj in med 8.30 in 15. uro na območju TP Gaberje kašele, Kovačev hrib, Veliki vrh in Jelovec; ter na območju nadzorništva Brežice med 10. in 12. uro na območju TP Trebež, nizkonapetostno omrežje – Trebež.

M. K.