Za urejanje gradu Kostel odobrenih 92.000 evrov

31.8.2023 | 09:00

Grad Kostel (Foto: Občina Kostel)

Kostel - Občina Kostel se že dlje časa trudi turistično razvijati grad Kostel. Ob začetku leta se je prijavila na razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih krajih, ki ga je objavilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, iz katerega ji je bilo zdaj odobrenih 92.000 evrov.

V okviru triletnega projekta nameravajo do gradu urediti pešpot in zgraditi vodovod ter okrepiti promoviranje gradu v različnih medijih in spletnih straneh. Projekt je vreden 143.500 evrov, od česar bo občina zdaj od ministrstva prejela 80 odstotkov potrebnih sredstev.

"Namen naložbe je ustvariti boljše pogoje za razvoj turizma, izboljšanje funkcionalnosti in kakovosti turistične infrastrukture ter dvig kakovosti storitev. Cilj je ustvariti kompleks kulturno zgodovinskega spomenika gradu Kostel, ki bo dolgoročno postal ena najbolj prepoznavnih slovenskih kulturno zgodovinskih znamenitosti in eden najbolje obiskanih kulturno turističnih objektov v tem delu Evrope," so ob tem zapisali na občini.

Grad Kostel, po katerem sta kraj in občina dobila tudi svoje ime, se v pisnih virih prvič omenja leta 1336, kar je danes tudi poštna številka občine. Grajski kompleks je drugi največji na Slovenskem in edini, kjer znotraj nekdanjega grajskega obzidja še vedno prebivajo ljudje. V svoji zgodovini je grad menjal veliko lastnikov, od grofov Ortenburških do Langematlov, ponujal pa je tudi zavetje pred turškimi vpadi.

Danes si je na gradu možno ogledati razstave o njegovi zgodovini in življenju v Kostelu, preizkusiti v igri pobega ali se okrepčati z grajsko piknik cajno.

STA; M. K.