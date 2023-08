Vožnja z mestnimi avtobusi septembra brezplačna

30.8.2023 | 19:40

Simbolna slika (Foto: arhiv; MONM)

Novo mesto - Septembra Mestna občina Novo mesto v sklopu Evropskega tedna mobilnosti tradicionalno omogoča brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi, ki pa je možna le z uporabo pametnega sistema Sitium. Sitium je uporabnikom na voljo preko aplikacije za mobilne telefone in kot fizična brezstična kartica ter nudi poenostavljen in lažji način uporabe javnih storitev.



Aplikacijo Sitium uporabniki brezplačno naložijo na mobilne telefone in jo s sredstvi oziroma dobroimetjem napolnijo prek mobilne denarnice VALU. Na informacijskih točkah sistema Sitium, ki delujejo na sedežu Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1, v Knjižnici Mirana Jarca in na novomeški avtobusni postaji, je v promocijskem obdobju od 30. avgusta do 15. septembra 2023 možno brezplačno pridobiti tudi fizično kartico Sitium, ki sicer stane pet evrov. Uporabniki jo lahko na teh mestih tudi napolnijo z dobroimetjem, sporočajo z rotovža.

Pametni sistem Sitium predstavlja pomemben korak na poti uresničevanja vizije pametne skupnosti, ki jo skupaj s partnerji razvija Mestna občina Novo mesto. Poleg uporabe in plačila parkiranja ter mestnega potniškega prometa bo Sitium v prihodnje omogočal tudi plačevanje različnih ostalih storitev, kot so vstopnine na dogodke in v športne objekte, knjižnične storitve in izposoja koles, občina pa bo uporabnike lahko obveščala tudi o pomembnih informacijah o razpisih, vpisih v vrtce, o kakovosti zraka in podobno.

