V semiški Iskri za nekaj deset tisočakov škode; domačim grozil z ubojem, napadel policiste, končal na psihiatriji

30.8.2023 | 12:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; M24; M. V.)

Trebanjski policisti so sinoči nekaj po sedmi zvečer intervenirali v okolici Mirne zaradi prijav groženj z ubojem. Med zbiranjem obvestil se je na policiste s kolom spravil 56-letni moški, ki naj bi prej grozil domačim. Policisti so uporabili prisilna sredstva, moškega obvladali in vklenili. Zaradi nenavadnega obnašanja so na kraj poklicali zdravnika, ki je moškega, fizično nepoškodovanega, pregledal in odredil, da se ga odpelje v psihiatrično bolnišnico. Prevoz so zaradi varnosti spremljali tudi policisti. Zaradi suma kaznivega dejanja napada na uradno osebo ga bodo kazensko ovadili.

Vlomi, tatvine in goljufije

V noči na sredo so vlomili v gostinski lokal v Šentlenartu pri Brežicah. Po prvih ugotovitvah ogleda so odnesli nekaj cigaret in menjalnega denarja, tako da ocenjujejo, da so lastnikom povzročili za nekaj sto evrov škode.

Krški policisti so zaradi zavarovanja dokazov zasegli delovni stroj, bager, ki ga je lastnik iz Sevnice v marcu prodal osumljencu iz Krškega. Kupnine za prodani delovni stroj še ni prejel, je pa opazil, da ga nekdo na spletu že prodaja naprej. O dogodku so obvestili dežurno okrožno državno tožilko, bager zasegli, zaradi suma goljufije policisti obravnavajo 41-letnika iz okolice Krškega, s katerim se niso srečali prvič.

Pridržali pijanega voznika (1,7, promila) na avtocesti

Novomeški policisti so zvečer kontrolirali 50-letnega voznika osebnega avtomobila, za katerim so se zapeljali zaradi nezanesljive vožnje po avtocesti od Novega mesta proti Trebnjemu. Posumili so o njegovi psihofizični sposobnosti za varno upravljaje avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,80 mg/l alkohola v izdihanem zraku (okoli 1,7 promila). Voznika iz okolice Šentjerneja so odpeljali v pridržanje. Zaradi kršitve pravil o varnosti cestnega prometa mu grozi denarna kazen 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Prekrškarjema zasegli vozila

Ob pol treh popoldne so metliški policisti v Suhorju ustavili 17-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice Metlike. V postopku so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtu pa tablice od drugega vozila. Avto so mu zasegli in uvedli postopek o prekršku.

Ob pol osmih zvečer so novomeški policisti v Žabji vasi opazili osebni avtomobil, ki je z veliko hitrostjo peljal iz mesta proti Pogancem. Vozilo so uspeli ustaviti, v postopku pa ugotovili, da ga vozi 26-letnica, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Za nameček sta bili na vozilu nameščeni dve različni registrski tablici od drugih vozil. Vozilo so zasegli, za voznico pa uvedli postopek o prekršku.

Prijavljala kršitve javnega reda in miru - pa je sama razgrajala

Novomeški policisti so zvečer v pridržanje do iztreznitve odpeljali 43-letno Novomeščanko, ki je večkrat prijavila policistom kršitve javnega reda. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da kaže očitne znake opitosti, v prisotnosti policistov je še kar vpila in se ni hotela pomiriti. Ker ni šlo drugače, so jo vklenili in odpeljali v prostore za pridržanje na policijski postaji. Zaradi kršitve javnega reda in miru in neupoštevanja ukazov policistov so ji napisali plačilni nalog.

Požara - v semiški iskri za nekaj deset tisoč evrov škode

Včeraj v semiški Iskri (Foto: arhiv; bralka)

O včerajšnji eksploziji in požaru v semiški Iskri smo že poročali, na PU Novo mesto danes pojasnjujejo: Regijski center za obveščanje je ob 8.20 uri obvestil operativno-komunikacijski center novomeške policijske uprave (113) o požaru v tovarni v Semiču. Ogled kraja so opravili črnomaljski policisti ob strokovni pomoči kriminalističnega tehnika – po prvih ugotovitvah je zagorelo v lakirnici podjetja, kar so opazili zaposleni, takoj pričeli z gašenjem in obveščanjem gasilcev. Kljub hitri intervenciji je po prvih ocenah nastalo za nekaj deset tisoč evrov škode. Domnevajo, da je do požara prišlo zaradi pregretja ene od strojnih komponent v peči za sušenje kondenzatorjev.

Pogorel avto na AC (Foto: FB PKD)

Nekaj pred sedmo zvečer je na avtocesti od Mirne Peči proti Trebnjem zagorel osebni avtomobil (tudi o tem smo s fotografijami že poročali). Prometni policisti so kraj zavarovali, gasilci pa požar omejili in pogasili (šlo je za Peugeota 206, pojasnjujejo na PU). Voznik iz Hrvaške je policistom povedal, da je avtomobil med vožnjo začel izgubljati moč, nakar se je izpod pokrova motorja začelo kaditi. Ocenjujejo, da je nastalo za nekaj več kot tisoč evrov škode (avto je sicer zgorel v celoti). Zaradi gašenja in nato odstranjevanja posledic je bil promet na tem delu avtoceste omejen oziroma upočasnjen do 19.45 ure.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so od zadnjega poročanja obravnavali 249 tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji. Vse so obravnavali na območju Posavja, postopki z njimi pa še niso zaključeni.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe s sedežem na Obrežju, so popoldne na avtocestnem počivališču Zaloke, v smeri Ljubljane, ustavili in kontrolirali osebni avtomobil zagrebških tablic. Ugotovili so, da ima 29-letna voznica iz Hrvaške v vozilu šest domnevnih državljanov Irana. Osebni avtomobil so ji zasegli in jo kazensko ovadili.

Kombi s 26. Turki (Foto: PUNM)

Nekaj pred dvaindvajseto uro so policisti na bencinskem servisu na Obrežju ustavili kombinirano vozilo slovenskih registrskih oznak, ki ga je vozil 40-letni državljan Slovenije. Preden se je dodobra ustavil, je iz vozila skočil sopotnik, preskočil ograjo in pobegnil v noč. V iskanje so se poleg policistov enote za izravnalne ukrepe podali še brežiški policisti in vodniki službenih psov. Neznanca, izkazalo se je, da gre za 33-letnega državljana Afganistana z urejenim bivanjem v Italiji, so proti jutru prijeli v Brežicah in mu odvzeli prostost.

V tovornem delu vozila so policisti odkrili še 26 oseb, domnevno državljanov Turčije. Postopek so prevzeli novomeški kriminalisti.

Dan v številkah

Na številki policije 113 so včeraj sprejeli 245 klicev, od tega je bilo 74 klicev takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Policisti so obravnavali sedem prometnih nesreč z materialno škodo, zaradi hujših prekrškov iz področja varnosti cestnega prometa zasegli dve vozili in zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali voznika osebnega avtomobila. Obravnavali so štiri kršitve javnega reda in miru na javnem kraju ter eno v zasebnem prostoru.

M. K.