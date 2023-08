V novo šolsko leto z novo organizacijo pouka v Trebnjem in Dolenji Nemški vasi

30.8.2023 | 14:30

POŠ Dolenja Nemška vas

Trebnje - Podružnična osnovna šola v Dolenji Nemški vasi je po prenovi in dozidavi sodobno urejena, na mirni lokaciji, zgrajena po standardih, ki omogočajo kakovostno izvedbo pouka, pravijo na trebanjski občini, in čaka na učence, ki se bodo v šolske klopi podali 1. septembra.

V minulem šolskem letu je bilo v Dolenji Nemški vasi pet oddelkov od prvega do petega razreda, skupaj pa je po novem na voljo 15 učilnic, od tega dve specialni. Z novim šolskim letom bodo tako obstoječemu izobraževalnemu programu, ki vključuje 100 otrok v petih oddelkih, dodali še program za skoraj 200 učencev iz skupaj osmih oddelkov prvega in drugega razreda iz matične Osnovne šole Trebnje. Šolski okoliš obeh šol je bil sicer združen ob začetku dozidave podružnične šole, da bi prostorsko razbremenili matično šolo, pred tem pa ni bila narejena analiza šolskega okoliša z vidika demografskih podatkov in opredelitve kriterijev vključevanja v novo šolo.

»Ob zaključku gradnje in pred novim šolskim letom smo bili tako pred izzivom, kako glede na zagotovljene prostorske pogoje zagotoviti tudi organizacijske pogoje za izvajanje osnovnošolskih programov. Po daljših usklajevanjih med šolo in občino smo po tehtnem in odgovornem premisleku izbrali tisto rešitev, ki je najbolj usmerjena v dobrobit učencev in je z vidika izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela najbolj optimalna in izvedljiva. Najmlajšim učencem, ki šele vstopajo v šolsko okolje, omogoča namreč mirnejši prehod v novo obdobje, hkrati pa enakomerneje porazdeli število učencev na obeh šolah,« pojasnjuje županja Občine Trebnje Mateja Povhe.

Občinski svet je o spremembah razpravljal na junijski seji in podprl, da bodo od prvega septembra prvi in drugi razred Podružnične šole Dolenja Nemška vas, kot smo že poročali, obiskovali vsi učenci iz šolskega okoliša, od tretjega do devetega pa v matični Osnovni šoli Trebnje, medtem ko bodo tako kot doslej pouk v tretjem, četrtem in petem razredu na podružnici obiskovali učenci iz 16 naselij na vzhodnem robu trebanjske občine, v neposredni bližini podružnične šole.

