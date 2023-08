Obnovljeno večnamensko igrišče Beti

30.8.2023 | 13:45

Foto: Občina Metlika

Metlika - Konec julija so v Metliki zaključili naložbo v večnamensko igrišče pri industrijski coni Beti. Obstoječe dotrajano in nefunkcionalno košarkarsko igrišče so obnovili in preuredili v večnamensko športno igrišče. Slovesno ga bodo predali namenu 23. septembra, na dan slovenskega športa, so sporočili z metliške občine.

Gradbena dela je izvajalo podjetje BGP Gradnje, d. o. o., preplastitev igrišča s tartansko podlago, izris črt ter postavitev opreme je izvedlo podjetje Sport technology d. o. o., za razsvetljavo igrišča pa je poskrbelo podjetje EVI d. o. o.

Skupna vrednost gradbenih del, postavitve tartanske podlage in opreme ter ureditev razsvetljave znaša natanko 75.708,29 evra z DDV. Investicijo je finančno podprla Fundacija za šport, in sicer v višini 30.685 evrov, razliko v višini dobrih 45 tisočakov pa je zagotovila Občina Metlika iz letošnjega proračuna.

O naložbi na občini pravijo: ''Z investicijo smo izboljšali funkcionalnost obstoječih športnih površin, izboljšali pogoje za kakovostni šport ter športno udejstvovanje otrok, mladine in ostalih uporabnikov igrišča. Z novo urejenim igriščem bodo zagotovljeni kakovostni vadbeni pogoji, omogočena bo tudi organizacija raznih športnih prireditev.''

M. K.