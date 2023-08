Alexander Škof z brežiške gimnazije drugi na geografski olimpijadi

30.8.2023 | 09:00

Alexander Škof (Fotografije: FB Gimnazija Brežice)

Bandung/Brežice - Na letošnji že devetnajsti geografski olimpijadi, ki je potekala v Bandungu v Indoneziji, je dijak Gimnazije Brežice Alexander Škof zasedel drugo mesto in postal svetovni podprvak, kar dijakom iz Slovenije na tem tekmovanju ni še nikoli uspelo. Poleg tega je na tekmovanju osvojil tudi zlato medaljo, so sporočili iz Zveze geografov Slovenije. Na brežiški gimnaziji mu sprejem pripravljajo v četrtek.

Na letošnji geografski olimpijadi v Indoneziji, ki je potekala sredi avgusta, je sodelovalo 177 dijakov iz 45 držav. Tekmovanje je namenjeno najboljšim študentom geografije z vsega sveta, starim od 16 do 19 let. Slovenijo so letos poleg Alexandra Škofa zastopali še trije drugi dijaki, Maksim Sinkovič Korošec z Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran, Gregor Samsa iz Šolskega centra Postojna in Filip Ferlan z Gimnazije Želimlje, so sporočili iz zveze.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je bilo tekmovanje sestavljeno iz treh delov. Tekmovalci so se pomerili v teoretičnem preizkusu znanja, terenskem delu in multimedijskem testu, preverjali pa so tudi zmožnosti sklepanja, računanja, kartiranja, argumentiranja in načrtovanja.

Prihodnje leto bo tekmovanje gostil Dublin na Irskem, leto kasneje Bangkok na Tajskem, še leto za tem pa Istanbul v Turčiji.

M. K.

