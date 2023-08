FOTO: Na AC pogorel še en avto

30.8.2023 | 07:00

Med avtocestnima priključkoma Mirna Peč in Trebnje je sinoči malo pred 19. uro gorel avto. (Foto: zajem slike; FB PKD)

Sinoči ob 18.43 je na avtocesti med priključkoma Mirna Peč - Trebnje vzhod gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka ter požar pogasili. Vozilo je uničeno. Na kraju je bil delavec DARS-a in policija.

Bomba v Stavči vasi

Včeraj ob 4.28 so v Stavči vasi, občina Žužemberk, pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije odstranili ročno bombo, iz obdobja 2. svetovne vojne, nemške izdelave, in na varni lokaciji uničili.

Do onemoglega

Ob 10.44 so v naselju Prigorica, občina Ribnica, gasilci PGD Ribnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba in ji nudili pomoč do prihoda reševalcev NMP.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7:30 do 10:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC, TP MALI CEROVEC, TP BADOVINAC, TP NA VAHTI, TP VINJA VAS, TP KONEC PRI PODGRADU, TP PRISTAVA , TP MIHOVEC, TP POD MIHOVCEM, TP NOVA GORA PRI KOROŠKI V., TP KOROŠKA VAS, TP JURNA VAS, TP PODGRAD.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA, TP GOR. STARA VAS 1991;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK, izvod 1. MEGLENIK;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE, izvod 6. DOL. PONIKVE OB CESTI DESNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Raka šola, Raka Vinji vrh, Celine Raka in Vrh Videm med 5.30 in 7. uro; na območju TP Površje, Raški vrh, Površje Dolenja vas, Dolga Raka, Smednik, Smednik bencinski servis, Ravno, Kremen, Gmajna in Križišče med 5.30 in 13.30 uro; na območju TP Krakovo Gomila med 5.30 in 15. uro; na območju TP Mali Koren med 5.30 in 6.45 uro ter med 13.30 in 14.30 uro; na območju TP Krakovo med 5.30 in 6.30 uro ter med 13.30 in 15. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Gaberje Kašele, Kovačev hrib, Veliki vrh in Jelovec med 8. in 14. uro.

M. K.