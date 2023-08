Kolesarski vodnik z zanimivejšimi točkami območja od Turjaka do Kolpe

30.8.2023 | 10:20

Velike Lašče/Kostel/Osilnica/Ribnica/Kočevje - Osem občin notranjske in jugovzhodne regije je v okviru projekta S kolesom od nature do kulture razvilo digitalni kolesarski vodnik (spodaj v priponki), ki povezuje zanimive turistične točke in ponudnike na območju od Velikih Lašč do Kolpe. V ta namen so kupili tudi električna kolesa, ki jih je mogoče najeti.

Projekt so v okviru javnega poziva Lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe razvile občine Velike Lašče, Loški Potok, Sodražica, Ribnica, Kočevje, Dobrepolje, Osilnica in Kostel, zanj pa so dobile tudi sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini nekaj manj kot 80.000 evrov.

Njihov cilj je povečati prepoznavnost območja in povezati njegovo turistično ponudbo, obiskovalcem, predvsem tistim na kolesih, pa omogočiti, da imajo zbrane zanimivejše poti in kraje na enem mestu ter tudi opisano, kako do njih priti.

Tisti, ki koles nimajo ali pa bi si želeli preizkusiti električno kolo, lahko kolo najamejo na eni od osmih lokacij. Bolj zahtevni si lahko najamejo tudi vodnika, ki jih vodi tudi po bolj skritih poteh ter jim pokaže značilnosti kraja, ki jih še posebej zanimajo.

Vodnik kolesarje vodi po 200 kilometrov dolgi poti, ki ni označena v naravi. Povezuje večje turistične znamenitosti od Velikih Lašč, čez Sodražico, Loški potok, Kočevje, Ribnico, vse do Osilnice in Kostela.

Obiskovalec lahko pot prevozi v celoti ali pa si izbere zgolj posamezne odseke. Poti vodijo delno po že označenih kolesarskih poteh, delno po neoznačenih. Trase potekajo večinoma po asfaltnih in makadamskih poteh, zato se je najbolje na pot odpraviti z gorskim ali treking kolesom.

V vodniku so zapisana tudi mesta, kje si je mogoče napolniti električno kolo, kje ga popraviti in kje najeti vodnika. Opisuje zanimive kraje, kjer se je vredno ustaviti, in kaj tam početi.

STA; M. K.