FOTO: V kombiju 32 Kitajcev; z ukradenim traktorjem na zabavo; pljuvali po zdravstvenem osebju

29.8.2023 | 13:40

Kombi s kitajskimi državljani (Foto: PU Novo mesto)

Na območju policijske uprave Novo mesto so policisti v zadnjih 24. urah obravnavali 322 tujih državljanov, za katere se je izkazalo, da so notranjo mejo prestopili na nezakonit način. Veliko večino so obravnavali na območju Posavja, 15 domnevnih državljanov Afganistana pa na območju policijske postaje Metlika. Slednje so nekaj pred polnočjo prijeli pri železniški postaji v Rosalnicah.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Policijske uprave Novo mesto so okoli desete ure dopoldne na bencinskem servisu Obrežje kontrolirali kombinirano vozilo hrvaških tablic, ki ga je vozil 35-letni državljan Hrvaške. Pri kontroli so v tovornem delu vozila odkrili 32 državljanov Kitajske. Kombinirano vozilo so zasegli, postopek s 35-letnim voznikom pa so prevzeli kriminalisti novomeške policijske uprave. S kazensko ovadbo so ga danes dopoldne privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Krškem. Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

Z ukradenim traktorjem na javno prireditev

Zgodaj zjutraj so krški policisti prijeli prijavo o tatvini kmetijskega traktorja v Gorici. Večer prej ga je lastnik še uporabljal, zjutraj ga ni bilo več, poročajo s PU Novo mesto. Traktor so kmalu zatem našli v okolici prireditvenega prostora v Šentjerneju. Po prvih zbrani obvestilih sumijo, da sta ga dva osumljenca uporabila za prevoz na javno prireditev.

Poškodovali traktor in odnesli akumulator ter radio

Med vikendom so neznanci v Kočevskem Rogu razbili steklo na kmetijskem traktorju in iz njegja odnesli radio in akumulator. Uničili so tudi kontaktno ključavnico, a jim traktorja ni uspelo spraviti v pogon. Iz bližnje gozdarske koče pa so odnesli še plinsko jeklenko. Gozdarskemu podjetju so povzročili za več kot dva tisoč evrov škode.

Popisali fasade

Novomeški policisti so na Glavnem trgu in Jenkovi ulici obravnavali poškodovanja fasad, ki so jih neznanci verjetno v noči na ponedeljek popisali s spreji. Lastnikom so povzročili za nekaj sto evrov škode.

Sprla sta se zaradi košnje

Sevniški policisti so včeraj popoldne obravnavali kršitev javnega reda in miru na Cesti na grad. Tam je prišlo do spora med 67-letnikom in 72-letnikom glede košenja trave. 72-letnik naj bi 67-letniku očital, da ne kosi na svojem in da naj preneha. Pri tem ga je zmerjal in žalil. 67-letnik naj bi pri tem s kosilnico na nitko zamahnil proti drugemu moškemu, ga zadel v roko in lažje poškodoval. 72-letnik obravnavajo zaradi kršitve javnega reda in miru, 67-letnika pa zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Pridržali pijanega razgrajača, obračunavala sta s kladivom

Sevniški policisti so nekaj po poldnevu v mestu posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru. Pred eno od trgovin je razgrajal 51-letnik, ki se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov. Vklenili so ga in ga nameravali odpeljati v pridržanje, ko se je v postopek vmešal 52-letnik, šel nad kršitelja s kladivom, ker naj bi zmerjal in žalil njegove otroke. Policisti so obvladali in vklenili tudi njega, nato pa oba odpeljali na policijsko postajo, kje so zaključili postopek. Obema bodo napisali plačilne naloge zaradi kršitve javnega reda in miru.

Zaradi glasne glasbe napisali plačilne naloge

Policisti iz Šentjerneja so zvečer posredovali v Mihovici zaradi moteče glasne glasbe. Policisti so zaradi kršitve javnega reda in miru 25-letniku napisali plačilni nalog.

Nedostojno vedenje

Krški policisti so popoldne intervenirali v zdravstvenem domu in 24-letnici napisali plačilni nalog, za drugo kršiteljico, staro 16 let, pa uvedli postopek o prekršku. Omenjeni sta v čakalnici zdravstvenega doma razmetavali stvari in se nedostojno vedli ter pljuvali po osebju.

Kurili, zadimili in pristali v prekršku

Policisti iz Dolenjskih Toplic so zvečer v okolici Dolenjskih Toplic vasi uvedli postopek o prekršku zopet 63-letnico zaradi kurjenja lesenih odpadkov in trave ter posledičnega zadimljenja naselja.

S podobnim prekrškom so se ukvarjali tudi novomeški policisti, ker je nekdo zakuril kup vej in trave v Ulici Slavka Gruma in zadimil sosesko. Kršitelja še iščejo.

Dan v številkah

Policisti na številki 113 so sicer včeraj skupno sprejeli 283 klicev, od tega je bilo 89 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Policisti so obravnavali štiri prometne nesreče z materialno škod. Obravnavali so devet kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in eno v zasebnem prostoru.

M. K.