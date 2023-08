Skupinska kiparska razstava Forma 23, že devetič

29.8.2023 | 18:30

Krško - Mentorica kiparske sekcije Društva likovnikov Krško – OKO znova ena naših najbolj uveljavljenih kipark, akademska kiparka Dragica Čadež

Do 18. septembra bo v Dvorani v parku v Krškem na ogled skupinska kiparska razstava Forma 23, članov Društva likovnikov Krško – OKO. Svoja dela razstavljajo Hermina Agrež, Branka Benje, Roman Blatnik, Iva Gošek, Milena Mraović, Branko Petan, Jožica Petrišič, Tanja Radej, Lidija Strle, Darja Veljković in Milena Volk. Razstavljena dela so ustvarjalci oblikovali v kiparski delavnici pod mentorstvom akademske kiparke Dragice Čadež, ki je že deveto leto pomagala krškim likovnikom. Razstavo je 24. avgusta odprl novi podžupan Mestne občine Krško Dejan Žnideršič. Otvoritev razstave sta obogatila odlična nastopa klarinetista Robija Pirca in pianista Petra Ureka, profesorjev Glasbene šole Krško.

Letos so imeli delavnico kiparstva v februarju in marcu, 11 članov kiparske sekcije je ustvarjalo v ateljeju v Mencingerjevi hiši. Tokrat so ustvarjali iz plinobetona, ki ga uporabljajo v gradbeništvu. Pri oblikovanju skulptur so material odvzemali in ne dodajali, kot so to delali pri oblikovanju z glino. Letos so na predlog Romana Blatnika oblikovali skulpture iz materiala, s katerim se še niso preizkusili. »Vsak je oblikoval najmanj eno skulpturo iz celega bloka in eno iz polovice bloka. Material je lahko oblikovati, za rezanje ni potrebno veliko fizične moči, paziti smo morali samo na to, da nismo odstranili preveč materiala, ker tukaj popravkov ni tako kot pri glini. Vsi smo bili zelo navdušeni pri delu, v zraku je bilo veliko prahu, a bi vsakokrat po poteku ur, določenih za delavnice, najraje še ostali in nadaljevali z delom. Nekatere je material tako prevzel, da so še doma precej ustvarjali. Na ogled so skulpture podobnih motivov, a tako različne. Imamo žensko figuro abstraktno, pa realistično, z zaobljenimi linijami, pa z ostrimi linijami, prepletene figure, triptih moških portretov iz obdobja kmečkih uporov, kar nekaj je abstraktnih skulptur z eno ali dvema okroglima odprtinama, imamo patinirano oz. pobarvano skulpturo, iz razstavljenega je moč razbrati, da material ne prenese ostrih oz. tankih robov, sicer pa je neskončno možnosti oblikovanja,« je povedala predsednica društva Branka Benje.

Če jim bo uspelo dobiti primeren prostor, bodo v tem materialu še ustvarjali. Posebej se je zahvalila mentorici Dragici Čadež, eni naših najbolj uveljavljenih kipark. Prepoznavna je po svojem delu v lesu in keramiki. Sodi med najpomembnejše slovenske moderniste. V dosedanjem več kot petdesetletnem ustvarjanju je prejela številne nagrade. Že leta 1966 je oblikovala leseno skulpturo na Forma vivi v Kostanjevici na Krki, letos je bila le-ta obnovljena. Večino svojega opusa, ustvarjenega v lesu, je ob pregledni razstavi leta 1996 podarila Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, njena dela so v zbirkah Moderne galerije v Ljubljani, Umetnostne galerije v Mariboru in drugod. Zadnja leta največ ustvarja v glini. »Tudi letos se je prijazno odzvala našemu povabilu za mentorstvo, tako smo že deveto leto zapored kiparili pod njenim vodstvom. Je polna ustvarjalne energije, velikodušna s svojimi nasveti in usmeritvami pri našem ustvarjanju, potrpežljiva z nami, mi pa seveda zelo vztrajni in željni novih znanj in izkušenj, tako da smo vsi udeleženci z veseljem udejanjali ideje, ki smo si jih zastavili, pa naj so bile še tako zahtevne. Štejemo si v veliko čast in veselje, da je naša mentorica,« je poudarila predsednica.

Zahvalila se je tudi Mestni občini Krško za finančno podporo in JSKD OI Krško, ki jim daje na razpolago čudovit razstavni prostor.

P. P.

