FOTO: ČrnFest se je poslovil - razprodan zaključek

29.8.2023 | 12:45

Črnomelj - ČrnFest - črnomaljski Festival dobre glasbe, smeha, kulture, športa in kulinarike - so minuli petek nadaljevali z dogodkom “Grajko gre v klub”, na katerem so gostili dva DJ-ja - to sta bila DJ Maii in DJ Rasky. Oba sta atrij spremenila v pravi klub, ki je bil prepojen z energijo mladih. Moč je bilo videti plesati tudi Grajkota samega, ki je delal družbo DJ-jema na odru. S house ritmi se je dogodek nadaljeval pozno v noč, so sporočili organizatorji.

Razprodan pa je bil tudi glavni in zaključni sobotni koncert, ko je na ČrnFestov oder stopila legenda balkanskega rocka - Goran Bare s prav tako legendarno zasedbo Majke. S svojimi klasikami in vnetimi oboževalci v publiki so slednji zagotovili udaren konec letošnjega festivala, ki si ga bodo po besedah organizatorja zagotovo zapomnili vsi prisotni. Za njimi pa so se svojim posebnim žanrom - elektro-punkom - izkazali še Kontradikshn - domači trio, ki je privabil tudi tiste, ki se sicer poredko znajdejo na plesišču.

''Na letošnjem Črnfestu smo imeli zavidljivo število obiskovalcev, večina dogodkov je bila tudi razprodanih in vreme nam je odlično služilo – letos so bile karte res na naši strani. Vsekakor pa 16. Črnfesta ne bi mogli izpeljati brez ekipe, vsak posameznik je doprinesel k celostnemu uspehu festivala. Iskreno ponosna sem na mladino in soorganizatorje, da smo zopet letos za 10 dni uspeli oživeti srce Črnomlja,'' je dejala vodja festivala Maša Kuzma.

M. K.; foto: Iztok Volf

