FOTO: Eksplozija v semiški Iskri

29.8.2023 | 09:45

Foto: bralka

Foto: Radio Odeon

Semič - V semiški Iskri (PE Kondenzatorji) je danes zjutraj malo po 8. uri prišlo do eksplozije v lakirnici.

Kot smo izvedeli, naj bi se pregrela ena od peči, posredovali so gasilci. Požar so sicer začeli gasiti že zaposleni, dokončno so ga torej ukrotili člani več okoliških prostovoljnih gasilskih društev.

Večje škode ali poškodovanih naj ne bi bilo.

M. K.