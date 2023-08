FOTO: Festival mladih 2023 - Od ledenega izziva do Kitariade

Sevnica - Vse vsebine petdnevnega dogajanja, razen kitariade, so bile brezplačne

Festival mladih in Kitariada 2023, ki sta potekala v organizaciji javnega zavoda za kulturo, šport in mladinske dejavnosti (KŠTM) ob izteku avgusta, pravzaprav na predzadnji teden tega meseca, sta uspela. »Z izvedbo smo bili zelo zadovoljni. Obisk festivala je bil dokaj podoben lanskemu, Kitariada pa je bila malce manj obiskana kot lani,« nam je povedala svetovalka za mladino pri KŠTM Nataša Rupnik, ko je potegnila pod črto pestrega dogajanja, pretežno v parku in atriju sevniškega gradu, nekaj pa tudi pri športnem domu.

Prvi dan festivala je bil Dan za zdravje, ko so se v čudovitem parku odvile kar štiri aktivnosti za krepitev odpornosti in splošnega zdravja. Začel se je z Ledenim izzivom, ko se je osmerica korajžnih, pretežno predstavnic nežnejšega spola, v treh urah naučila teorije, se sprostila pod strokovnim vodstvom Alena Žičkarja, profesorja športne vzgoje, in se naposled v vročem poletnem dnevu le potopila v hladno in nato še ledeno vodo. Pri prvem tovrstnem ledenem izzivu, ki smo mu bili prvič tudi v Sevnici, je večina celo uživala in se odločila za ponovitev.

Program so nadaljevali z enournim vodenjem po energijski poti po grajskem parku, po vseh osmih energijskih točkah na gradu, na katerih poišče sprostitev vse več obiskovalcev gradu.

Vadbo joge pod mogočnimi krošnjami stoletnih dreves v parku je nekaj posebnega, sicer poteka v izvedbi Društva joga za vsak dan, vsak torek v poletnem času. Vadbo vodi Anita Jazbec, ki ima tudi mednarodni certifikat za kakovostno vadbo.

Na Festivalu mladih je KŠTM ponudil tudi brezplačno večerno sproščanje ob zvočni kopeli z gongi. Poudariti je potrebno, da so bile brezplačne tudi vse vsebine naslednjih dni festivala, razen kitariade. Dan za družine je bil zelo pester in zanimiv zlasti za otroke. Lahko so se igrali na velikem napihljivem igralu, kaj dobrega pojedli od lokalnih ponudnikov hrane, si privoščili kokice in sladkorno peno, lahko pa so spoznali tudi delo nekaterih lokalnih društev in organizacij, od sevniških planincev do Kinološkega društva Posavje.

Pred športnim domom je na Kitariadi 2023 do jutranjih ur obiskovalce zabavalo kar šest glasbenih skupin: Cantina Thrash, Štandgas, Modre zvede, Makadam in ponovno na sceni Mayday oziroma bivši Liquf ter letošnja glavna skupina Batista Cadillac.

Četrti in peti dan festivala pa so namenili Kinu pod zvezdami v grajskem atriju, s projekcijo slovenskega in francoskega filma.

P. P.

Foto: K. Bec (Kitariada), N. Rupnik in P. Perc

