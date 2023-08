Umirilo se bo šele v drugi polovici noči; na jugu nevihte tudi še v sredo

Hidrolog Janez Polajnar (Foto: S. Š.; M24)

Radarska slika padavin ob 20. uri: nevihtne celice tudi okoli Novega mesta

Besnenje narave so danes najbolj občutili prebivalci na Obali in na Severnem Primorskem, a se dogajanje od popoldneva počasi, a vztrajno seli proti vzhodu. Padavinski pas sicer malo slabi. Na zahodu se prožijo nove nevihtne celice, a so bolj krajevnega značaja. Od torka zjutraj do srede zjutraj lahko krajevno pade še od 60 do 90 mm dežja. Tudi v sredo bo občasno še deževalo, nevihte bodo možne le v južni Sloveniji. Tudi Služba za podporo Štabu CZ za Dolenjsko preventivno obvešča: če bodo v naslednjih 12 urah (preko noči) prožene sirene z znakom za opozorilo na nevarnost, to pomeni nevarnost poplavnega vala. Predvsem pa vendarle še naprej najbolj skrbijo območja, ki so bila opustošena v zadnji vodni ujmi.

O trenutnih razmerah in tem, kaj pričakovati ponoči, je za Dnevnik na TV Slovenija spregovoril izkušen hidrolog Janez Polajnar, ki je poudaril, da so razmere na terenu zaradi neurij z začetka avgusta spremenjene, nekatera od teh območij pa so že zajeli tudi današnji nalivi. Po njegovih navedbah »strmo naraščata« Poljanska Sora in Gradaščica. Prve močnejše padavine so proti večeru zajele tudi Zgornjo Savinjsko Dolino in »ta padavinski pas, ki se zdaj razprostira med Ilirsko Bistrico preko Ljubljane proti Kamniško-Savinjskim Alpam, bo vztrajal še kar nekaj ur. Tja do 22. in 23. ure lahko pričakujemo močne nalive.«

Polajnar je prebivalcem položil na dušo, naj pozorno opazujejo okolico in spremljajo radarsko sliko padavin ter bodo pripravljeni na »takojšen umik, zlasti tam, kjer se lahko sproži zemeljski plaz oziroma lahko narastejo hudourniki.« Ob tem je Polajnar znova poudaril, da hidrologi ne vedo natančno, kako se bodo odzivali vodotoki, saj je pokrajina spremenjena, spremenjene pa so tudi struge. »Kot mi je znano, so struge večjih rek že urejene do te mere, da bodo lahko odvedle to veliko količino vode, vendar pritoki teh rek ostajajo neurejeni,« je izpostavil ter dodal, da na terenu ostaja veliko »plazin, ostalega materiala in plavin, kar lahko dodatno vpliva na težje odtekanje vode proti strugam, zato se lahko voda razlije tudi na območjih, kjer to ni običajno.«

Skratka, vreme se bo prehodno umirilo šele v drugi polovici noči, a bodo padavine izdatne tudi jutri, čeprav predvidoma ne bo tako hudo kot danes. »Današnja noč bo tista, v kateri bo potrebna zelo velika pozornost in skrb,« je poudaril Polajnar. Nekje do sredine noči se bodo še pojavljali močni nalivi tudi na »teh prizadetih območjih.« Jutri dopoldne bo nato krajše zatišje, a se bo popoldne spet začelo. Prispel bo nov padavinski val, a te padavine ne bodo tako nevihtnega značaja, bo pa »akumulacija padavin znova velika.« Po njegovih besedah bo sicer večina padavin padla v vzhodni Sloveniji »med Prekmurjem, v Podravju, pa tudi proti Koroški in Savinjski dolini, na enem delu pa tudi v južni Sloveniji,« zato pričakujejo tudi razlivanje rek v drugih delih države, kot je Krka s pritoki. »A večjo skrb nam povzročajo te padavine na ranljivih območjih Kamniške Bistrice, Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline.«

Medtem geologe skrbijo plazovi. Kot so danes opozorili v Geološkem zavodu Slovenije, so »po nedavni ujmi pobočja, posebno obstoječa plazišča, še vedno zelo nestabilna. Vsem prebivalcem, katerih objekti so bili ob nedavni ujmi prizadeti ali izpostavljeni zemeljskim plazovom, svetujemo, da so izjemno pozorni na kakršnekoli spremembe in premike ter se ob njih nemudoma umaknejo na varno.«

