Košarkarji Krke optimistično zakorakali v novo sezono; Okorn upa, da bo manj stresna glede poškodb

28.8.2023 | 19:00

Košarkarji Krke na današnjem dopoldanskem treningu

Jan Špan je novi kapetan moštva.

Trener Gašper Okorn in njegov pomočnik Matic Šiška

Novo mesto - S pripravami na novo sezono so sredi avgusta začeli tudi košarkarji Krke, ki bodo znova igrali med jadransko elito. Trener Gašper Okorn je danes dopoldan, na druženju z mediji, povedal, da je zadovoljen s kadrovanjem, ki so ga opravili poleti, in z veliko mero optimizma pričakuje prve tekme.

»Želeli smo zadržati jedro ekipe, Slovence in mlajše igralce, ki lahko ne samo Krki, temveč tudi slovenski košarki nekaj ponudijo. Dilema je bila pri Andreju Stavrovu, po posvetu pa smo se odločili, da namesto njega pripeljemo Nika Bačviča. Odšli so vsi trije tujci, no, Rok Stipčević se je upokojil, pri okrepitvah iz tujine pa smo gledali, da pripeljemo igralce, ki so željni dokazovanja in tudi fizično ustrezajo načinu igranja v prvi ABA ligi,« je Okorn pojasnil, zakaj so se odločili, da v Novo mesto pripeljejo tri visoke Američane.

Po njegovem mnenju so sestavili konkurenčno ekipo. »Igrali bomo tako, kot so doslej igrala moštva, ki sem jih vodil. Pričakujem, da bomo proti koncu pomladi, ko se bo odločalo o končnih uvrstitvah, najboljši. Ne želim, da se pregrejemo in skurimo na začetku, sezona je bolj maraton in treba je biti potrpežljiv,« pravi izkušeni Okorn, ki bo drugo sezono vodil Novomeščane.

V ligi ABA je prvi cilj zadržati prvoligaški status, čeprav jih kot novince nekateri postavljajo na zadnje 14. mesto. »To je vloga, s katero se mora vsak novinec sprijazniti. Izziva, ki nas čaka, se ne bojimo. Imamo svoje cilje, ne bomo požrešni, niti preskromni,« poudarja trener. V ligi ABA upajo, da se bodo uvrstili v sredino lestvice. V domačem državnem prvenstvu in pokalu, kjer so lansko sezono dosegli premalo, pa želijo narediti korak več in vrniti Krko tja, kamor po mnenju Okorna sodi, to je v sam vrh.

S potekom priprav je zadovoljen. »Edina stvar, ki si jo sam pri sebi želim, da bo letos manj stresa glede poškodb. Vem, da bodo poškodbe, saj je to sestavni del športa, ampak upam, da jih bo manj. Za ostalo se ne bojim, bo že prišlo, samo da bomo zdravi,« še dodaja Okorn.

Jan Špan novi kapetan

Po odhodu Roka Stipčevića so za novega kapetana novomeškega moštva izbrali Jana Špana, za katerega je to velika čast in pa tudi dodatna odgovornost. Po njegovih besedah so se dobro ujeli z novinci, v ekipi vlada dobra kemija. »Ekipa je drugačna kot lani, saj mora biti drugačna, ker bo tudi nivo igranja, v katerem bo nastopala, precej višji. Na treningih dobro delamo, vsi fantje so pridni in vedo, zakaj so tukaj. Zelo malo slišim pritoževanj. Na samem začetku mi je všeč karakter ekipe,« je o prvih dveh tednih priprav povedal Špan.

V Novem mestu bodo znova gostovale Crvena zvezda, Partizan, Budućnost in druge najboljše ekipe z območja nekdanje skupne države. Te so že same po sebi magnet za gledalce, krkaši pa si želijo, da bodo tudi na preostalih tekmah tribune dobro zasedene. Zavedajo se, da bodo to dosegli le z dobrimi rezultati. »Rad bi, da smo konkurenčni na vsaki tekmi. Če bomo lačni zmag in z glavo pri stvari, potem bomo lahko prišli do dobrih rezultatov. V Sloveniji želimo seči po najvišjih mestih, v regiji pa enakovredno tekmovati z večjim delom ekip, ki so v našem rangu. Seveda bomo šli vsako tekmo na zmago. Zmaga bi bile tudi polne tribune doma,« je še povedal Špan.

V novi sezoni bodo za Krko igrali: Jairus Hamilton, Leon Stergar, Zeno Edosomwan, Niko Bačvić, Miha Cerkvenik, Isaiah Cousins, Robert Jurković, Jan Špan, Bine Plut, Miha Škedelj, Žak Smrekar, Anže Bobnar in Jurij Macura.

Glavni trener Gašper Okorn je ohranil svoj trenerski štab (Igor Kešelj, Matic Šiška, Matej Gliha), vlogo fizioterapevta pa je prevzel Marko Kastelic.

Klub so zapustili Rok Stipčević, Martin Jančar Jarc, Andrej Stavrov, Mate Vucić in Radosav Spasojević.

Besedilo in fotografije: R. N.

