Za varnost šolarjev vse leto in ne le prvi teden

28.8.2023 | 14:40

Policist je otrokom pojasnil, kako se varno obnašati v prometu. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Ob začetku kampanje Še 365 dni! so predstavniki Avto-moto zveze Slovenije skupaj s policisti in predsednikom Avto-moto društva Novo mesto Jožetom Brulcem ter podžupanom Mestne občine Novo mesto Urbanom Kramarjem danes predstavili aktivnosti Policije in AMZS pred začetkom novega šolskega leta in dali nasvete, kako se po počitnicah čim bolj varno vrniti na šolske poti, predvsem pa prizadevanja, da bodo otroci v prometu varni vse dni v letu.

V predstavitvi so sodelovali tudi otroci iz bršljinske enote vrtca Pedenjped, ki jim je policist Marko Škedelj, pomočnik načelnika Postaje prometne policije Novo mesto, pojasnil, kako se varno obnašati v prometu in kako cesto prečkati na prehodu za pešce, ob tem pa je poudaril, da je treba biti na varnost otrok v prometu pozoren vse leto in ne le prve dni šole, pri tem pa je zelo pomemben tudi zgled staršev in vseh odraslih, saj se otroci učijo predvsem z zgledom, vse udeležence v prometu pa je opozoril, da na cesti nismo sami in da moramo skrbeti tako za svojo varnost kot tudi za varnost vseh ostalih.

Generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije Jure Kostanjšek je predstavil kampanjo Še 365 dni!, s katero že osmo leto zapored skupaj z lokalnimi avto-moto društvi, policijo in Zavarovalnico Sava pet dni pred začetkom šolskega leta opozarjajo na varnost v prometu in predstavljajo varno pot v šolo. Letos bodo to počeli na 31 krajih v državi.

Da je treba za varnost otrok v prometu skrbeti vse leto, je poudaril tudi predsednik AMD Novo mesto Jože Brulc ter dodal, da si tudi v društvu želijo, da bi bilo leto čim bolj varno in da bi bilo nesreč in poškodb čim manj.

