Rdeči alarm: ''Ne vemo, kako bo voda odtekala in to nas najbolj skrbi"

28.8.2023 | 11:00

Hidrolog Janez Polajnar: "Poplave v začetku avgusta so spremenile rečne struge in njihova zaledja. Ne vemo natančno, kako bo voda odtekala na teh delih porečij in to je tisto, kar nas najbolj skrbi."

Tokrat fronta prihaja z juga. Prve nevihte so okoli 9. ure dosegle Obalo. (Radarska slika padavin ob 11. uri)

Agencija RS za okolje (Arso) je za severni del države zaradi pričakovanih nalivov izdala najvišje, rdeče opozorilo. Možne so izdatne padavine in poplave večjih razsežnosti. Verjetni so tudi zemeljski plazovi, izhaja s spletne strani Arsa.

Za Gorenjsko in Osrednjo Slovenijo je zemljevid obarvan rdeče že za dopoldne, za Štajersko, Koroško in Prekmurje pa popoldne. Ostali deli Slovenije ostajajo v oranžnem.

"Za območja, ki so bila prizadeta že ob poplavah v začetku meseca, smo zaradi večje ranljivosti le-teh izdali opozorilo najvišje (rdeče) stopnje, sicer pa za ostala območja velja oranžno vremensko opozorilo," so na Arsu pojasnili na spletni platformi X, nekdanjem Twitterju.

Zjutraj je začelo deževati na zahodu države. Primorsko so zajele prve nevihte z močnimi nalivi, ki se bodo po napovedih Arsa dopoldne zadrževale in obnavljale predvsem v zahodnem delu Slovenije. Sredi dneva in popoldne se bo pas intenzivnih padavin pomikal prek osrednje Slovenije proti vzhodu.

Najmočnejše nalive pričakujejo ob močnem višinskem vetru južnih smeri predvsem na območju med Snežnikom in Kamniško Savinjskimi Alpami.

Pričakovana količina padavin do torka zjutraj bo predvidoma največja v zahodni in osrednji Sloveniji, so pa na vzhodu zaradi večje pregretosti ozračja verjetna neurja s točo in močnim vetrom. Zaradi deževnega vremena in možnosti neviht so na Arsu tudi za torek za večji del Slovenije ohranili opozorilo oranžne stopnje.

Kot opozarjajo na Arsu, bodo nalivi tudi dolgotrajni. Ob tem lahko hitro in silovito narastejo posamezne manjše reke in hudourniki v zahodnem in osrednjem delu države, zlasti na Notranjskem, v predalpskem hribovju ter na območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Naraščanje vodotokov bo najmočnejše danes popoldan in zvečer, napovedujejo v hidrološkem poročilu.

Na vseh omenjenih območjih bodo po navedbah Arsa možne poplave ob vodotokih ter poplave padavinske in zaledne vode. Zaradi spremenjenih odtočnih razmer po zadnjih poplavah, na odsekih, kjer so struge hudournikov in rek spremenjene, in mestih, kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, bo padavinska voda lahko odtekala drugače kot običajno.

V torek se bo naraščanje rek nadaljevalo predvsem v severni Sloveniji, tudi na že prizadetih porečjih v prejšnjih poplavah. Narasle bodo reke v vzhodnem delu države, kjer so možna razlivanja rek. Predvidoma v manjšem obsegu se bosta razlivali Drava in Mura.

Geološki zavod Slovenije opozarja, da ob napovedanih padavinah z možnimi lokalnimi nalivi obstaja povečana nevarnost ponovne aktivacije zemeljskih plazov na območjih, kjer so se sprožili ob nedavni ujmi. Verjetnost za nastajanje novih plazov na neprizadetih mestih je sicer manjša, ni pa izključena. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in da upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej če je bila odrejena evakuacija.

Dogajanje se bo po ocenah Arsa postopno umirjalo v sredo, v drugi polovici tedna pa kaže na deloma jasno vreme brez večjih vremenskih posebnosti.

Dodano ob 12.15:

Polajnar ob današnjih padavinah opozarja na nepredvidljivost razmer po ujmi na začetku meseca

Hidrolog Janez Polajnar z Agencije RS za okolje (Arso) je na današnji novinarski konferenci po izdanem najvišjem, rdečem vremenskem opozorilu za severni del države opozoril na nepredvidljivost razmer po ujmi na začetku avgusta. "Takratne poplave so precej spremenile pokrajino, zato ne vemo natančno, kako bo voda odtekala," je dejal.

Hidrološke napovedi ob napovedanih nalivih danes in jutri so zaradi posledic ujme na začetku meseca bolj negotove. "Poplave v začetku avgusta so spremenile rečne struge in njihova zaledja. Ne vemo natančno, kako bo voda odtekala na teh delih porečij in to je tisto, kar nas najbolj skrbi," je pojasnil Polajnar.

Povedal je, da če rečne struge niso več vzpostavljene tako, kot so bile pred tem, če so prisotni plazišča in veliki nanosi naplavin, lahko pride do sestavljenih dogodkov. "To pomeni, da padavine povzročijo drsenje zemljine, odnašanje naplavin v rečne struge in temu primerno so lahko poplave v takšnih vodotokih nepredvidljive," je dodal.

Za območja, ki so bila prizadeta že ob poplavah v začetku meseca, so zato zaradi pričakovanih nalivov na Arsu danes izdali opozorilo najvišje, rdeče stopnje, sicer pa za ostala območja velja oranžno vremensko opozorilo.

Prve nevihte z močnimi nalivi so danes zjutraj zajele Primorsko, sredi dneva in popoldne pa se bo pas intenzivnih padavin po napovedih vremenoslovcev pomikal prek osrednje Slovenije proti vzhodu. Najmočnejše nalive pričakujejo ob močnem višinskem vetru južnih smeri predvsem na območju med Snežnikom in Kamniško Savinjskimi Alpami.

"Tam se bodo prožili predvidoma najmočnejši nalivi, in sicer popoldne in zvečer, in na teh območjih lahko pričakujemo potem tudi hiter porast hudourniških vodotokov," je pojasnil meteorolog Brane Gregorčič.

"Zaradi ciklona, ki bo vztrajal nad genovskim zalivom tudi jutri, pričakujemo tudi jutri, predvsem v drugi polovici dneva, znova izdatne padavine. Nalivi ne bodo sicer tako ekstremni, kot jih lahko pričakujemo danes, vendar smo tudi za jutri za eno stopnjo zaostrili vremensko opozorilo za večji del Slovenije zaradi pričakovanega dežja in tudi še krajevnih neviht," je dodal.

Danes hidrologi po besedah Polajnarja pričakujejo naraščanje hudourniških vodotokov in poplavljanje zalednih voda predvsem v porečjih med Snežnikom in Kamniško Savinjskimi Alpami, pa tudi Karavankami. "Težišče hudourniškega dogajanja bo tako lahko v porečjih Reke in Ljubljanice na Notranjskem, prek Polhograjskih dolomitov v Škofjeloško hribovje in pa potem na Gorenjsko z levimi pritoki reke Save od Jesenic preko Tržiške in Kamniške Bistrice proti Savinji. V vseh teh dolinah lahko pričakujemo hudourniške izbruhe, pa seveda tudi drugod v prej omenjenih hribovjih," je povedal Polajnar. "Zaradi spremenjenih odtočnih razmer v teh prizadetih delih porečij ne vemo natančno, kako se bo voda raztekala, zato bo tam potrebna še največja previdnost," je opozoril.

Zaenkrat po njegovih besedah kaže, da bodo večje reke, kot sta Sava in Savinja, tudi v spodnjem toku ostale v svojih strugah. V torek naj bi narasli tudi Drava in Mura, a se bosta po trenutnih ocenah razlivali na običajnih poplavnih območjih.

Rok Penec z direkcije za vode je zagotovil, da pozorno spremljajo dogajanje. "Glede na napovedi bo v večji meri vzpostavljeno dežurstvo nad tistimi hudourniškimi pritoki, ki bi lahko povzročali težave, in tudi vsa mehanizacija bo v primeru nenadnega povišanja vodostaja usmerjena na ta območja," je dejal.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je ponovno pozval prebivalce, še posebej na ranljivih območjih, da spremljajo dogajanje, predvsem radarsko sliko padavin, in se pravočasno umaknejo pred morebitno nevarnostjo. "To je v tem trenutku skoraj edini ukrep, ki ga lahko naredimo pri tem tipu poplav, torej hudourniških poplav," je dejal. Dodal je še, da je priporočljiva previdnost tudi na ostalih območjih.

Dogajanje se bo po ocenah Arsa postopno umirjalo v sredo, v drugi polovici tedna pa kaže na deloma jasno vreme brez večjih vremenskih posebnosti.

STA; M. K.