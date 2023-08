Adria Mobil na sejmu karavaninga v Düsseldorfu

28.8.2023 | 13:00

Generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole na predstavitvi rezultatov in Adrijinih novosti na sejmu v Düsseldorfu (Foto: Adria Mobil)

Düsseldorf - Konec tedna se je začel vsakoletni največji in najpomembnejši sejem na področju karavaninga - Caravan Salon Düsseldorf. Na sejmu, ki bo trajal do 3. septembra, svoje novosti za prihajajočo sezono predstavljajo številni proizvajalci izdelkov za prosti čas, med njimi tudi Adria Mobil.

''Na programu avtodomov za obdobje 23-24 ponujamo našim kupcem dodatne tlorise na premijskih avtodomih Supersonic, Coral in Matrix – vsi narejeni na baznem vozilu Mercedes-Benz. Pri počitniških prikolicah predstavljamo novo generacijo prikolice Aviva in povsem novi koncept lahke in funkcionalne prikolice Aviva Lite, ki ponuja pametne in preproste rešitve ter izjemno funkcionalnost opreme in modularnost prostora. Predstavljamo tudi nov van Twin Max na baznem vozilu MAN TGE, ki smo ga kot oblikovalski koncept predstavili na lanskem sejmu v Düsseldorfu. Pokazali bomo tudi dva nova oblikovalska koncepta na vanih Twin Supreme in Twin Sports, katerih elemente boste morda videli v naši prihodnji ponudbi. Svojo sedanjo ponudbo minivanov smo razširili z edinstvenim novim modelom Mode in novim dodatkom v seriji Active, modelom Duo z dvojnimi drsnimi vrati, dvižno streho in kuhinjsko enoto«, je povedal Denis Car, direktor produktnega vodenja v Adrii Mobil.

Rezultati poslovanja

Kljub motnjam v dobavni verigi in rahlemu upadu povpraševanja na evropskem trgu počitniških vozil je Adria Mobil v poslovnem letu 2021/2022, ki je sledilo vrhuncu popandemskega razcveta, ponovno realizirala dobre poslovne rezultate in dosegla drugo najboljše leto v zgodovini družbe ter presegla rezultat iz predpandemskega leta 2019, so sicer sporočili na petkovi novinarski konferenci, ki jo je novomeško podjetje pripravilo v Düsseldorfu.

Skupina Adria Mobil je prodala več kot 17.400 enot (počitniških vozil in mobilnih hiš), promet pa je znašal 590 milijonov evrov, kar odraža kumulativno 11-odstotno letno rast od leta 2015 do leta 2022. Skupina Adria Mobil je zaposlovala več kot 2.100 delavcev. Njene blagovne znamke so prisotne v 30 državah in na 500 prodajnih mestih po Evropi in širše.

V Adrii Mobil, d. o. o. so obseg prodaje zaznamovale predvsem motnje v dobavni verigi, zlasti na področju baznih vozil, in rahla umiritev povpraševanja v primerjavi z vrhuncem po pandemiji v letih 20-21. S skoraj 16.000 prodanimi enotami (2021:18.211) je bila prodaja za 13 % manjša, pri čemer se je evropski tržni delež nekoliko zmanjšal, in sicer na skupno 6,1-odstotka za avtodome, počitniške prikolice in vane.

Med najpomembnejše dosežke na področju produktnega razvoja v letu 2022/23 sodi, kot navajajo v Adrii Mobil, uspešna predstavitev nove serije integriranih avtodomov Mercedes-Benz (Adria Supersonic), ki je prejela prestižni nagradi German Design Award (marec 2023) in Red Dot (junij 2023). Tudi najbolj prodajani avtodomi serij Coral in Matrix so sedaj v ponudbi na baznih vozilih Mercedes-Benz. Predstavljeni sta bili nova generacija avtodoma Coral XL in nova generacija prikolice Altea, ki sta prav tako našli veliko novih kupcev.

''Leto 2022 je bilo zahtevno, a kljub temu uspešno, Adria Mobil pa je dobro pripravljena za obvladovanje številnih izzivov, povezanih z motnjami v dobavni verigi, z jasnim poudarkom na čimprejšnji dobavi izdelkov našim strankam. Zmanjšanje povpraševanja na trgu po pandemiji in visoka inflacija sta povezana, vendar pričakujemo, da bo povpraševanje po počitniških vozilih še naprej veliko. Imamo močni blagovni znamki in distribucijo ter se nenehno osredotočamo na oblikovanje, inovacije in razvoj izdelkov. Z novimi naložbami v proizvodne zmogljivosti, operativno učinkovitost in trajnost smo dobro pripravljeni na prihodnje izzive. Prišlo je tudi do sprememb v naši vodstveni ekipi, ki bodo prinesle nove kompetence za nadaljnji razvoj naše preverjene formule uspeha, z enakim poudarkom na naših blagovnih znamkah, izdelkih in distribuciji, z agilnim in odzivnim pristopom glede na nastale razmere. Tudi na področju portfelja izdelkov smo optimizirali število izdelkov, ki jih ponujamo, na trg pa prihaja nekaj zanimivih novih vozil in tlorisnih različic – nova prikolica Aviva Lite in nov minivan Mode," je povedala Sonja Gole - generalna direktorica družbe Adria Mobil.

Dušan Mikuž, novi izvršni direktor za prodajo in trženje družbe Adria Mobil, pa je napovedal: ''Adria Mobil se bo v prihodnjem obdobju osredotočila na stabilizacijo dobavne verige ter boljše usklajevanje povpraševanja in ponudbe po vrhuncu, ki je sledil pandemiji. Imamo dve privlačni blagovni znamki, Adria in Sun Living, in naročila ostajajo na visokem nivoju. Z visoko konkurenčno ponudbo v vseh kategorijah vozil in letošnjimi novostmi gremo samozavestno naprej."

Nova tovarna in reorganizacija obratov

Družba Adria Mobil ima sicer, kot je znano, dve tovarni počitniških vozil, ki izdelujeta vozila Adria in Sun Living, ter eno tovarno mobilnih hiš v Črnomlju (Adria Home). Glavna tovarna v Prečni v Novem mestu je s 43.000 kvadratnimi metri največja tovarna za proizvodnjo počitniških vozil v Evropi, marca 2022 pa so v bližini (Bič pri Trebnjem) odprli nov obrat za proizvodnjo vanov na površini 8.500 kvadratnih metrov z novimi proizvodnimi linijami za minivane in vane (Adria Twin in Adria Twin Sports ter vani Sun Living Serija V).

Adria Mobil je tako vložila več kot 6 milijonov evrov v prenovo, tehnološke izboljšave in druge naložbe, ki bodo, kot napovedujejo, podjetju omogočile še večjo odzivnost ter agilnost glede na trende povpraševanja po počitniških vozilih.

Nova lokacija je omogočila tudi reorganizacijo glavne proizvodne lokacije v Novem mestu v letu 2022 z dvema novima namenskima proizvodnima linijama - eno za integrirane avtodome (Supersonic, Sonic) in eno za luksuzne prikolice (Astella, Alpina), ki dopolnjujeta obstoječe linije za avtodome in prikolice na tej lokaciji.

20. obletnica družbe Adria Dom

Leta 2023 družba Adria Dom, kot smo poročali, praznuje dvajsetletnico delovanja kot vodilni evropski proizvajalec mobilnih in modularnih hiš ter glamping šotorov.

Z več kot 300 zaposlenimi je Adria Dom tudi eden največjih proizvajalcev mobilnih hiš, ki svojim strankam zagotavlja celovito storitev - od ideje, razvoja do proizvodnje in prodaje mobilnih hiš. Pred petimi leti so ponudbi dodali šotore za glamping. Njihove mobilne hiše se najemajo v številnih kampih v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji, vse bolj pa so prisotni tudi v Avstriji, Nemčiji, na Nizozemskem in v Skandinaviji. V kampu River Camp Bled ima Adria Dom tudi predstavitveni center, kjer si lahko obiskovalci ogledajo in preizkusijo njihove mobilne hiše in šotore za glamping. Ob jubileju je bila predstavljena popolnoma nova hiša Adria Sky Twin, ki je zasnovana iz dveh modulov - dnevne sobe in spalnice, med katerima je lesena terasa, so v Adrii Mobil še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.