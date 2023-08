Pancar zanesljiv na DP v motokrosu

28.8.2023 | 08:25

Jan Pancar (Foto: AMZS)

Škedenj - Na progi Škedenj je v soboto potekala peta dirka državnega prvenstva v motokrosu, ki so jo organizirali člani AMD Slovenske Konjice. Na dirki je nastopil tudi predstavnik svetovnega prvenstva razreda MX2, Jan Pancar, ki je v odprti kategoriji zabeležil dve zanesljivi zmagi. Manjkal je Tim Gajser.

Motokrosisti so imeli na zadnjo avgustovsko soboto težke razmere za dirkanje, saj so jih na progi Škedenj pri Slovenskih Konjicah pričakale visoke temperature.

Pete dirke v letošnji sezoni za točke državnega prvenstva se je udeležilo 126 tekmovalk in tekmovalcev. Nastopili so v osmih različnih tekmovalnih razredih, najmlajši na motorjih do 50 kubičnih centimetrov pa so se borili v pokalnem tekmovanju.

V odprtem razredu MX Open je Pancar suvereno zmagal. Dirko je izkoristil kot trening za pripravo na preostanek sezone. Pričakovano je prišel do skupne zmage, potem ko je bil prepričljivo najhitrejši v obeh vožnjah.

"Na dirko DP sem prišel z razlogom, da naredim trening. Vedno je tekma najboljši trening. Nisem prišel zaradi pokala, ampak da me od blizu vidijo tudi tisti navijači, ki ne morejo priti na dirke svetovnega prvenstva," je po predstavah brez napak za AMZS povedal Pancar.

Ciljno črto prve vožnje je prečkal kar minuto in 26 sekund hitreje kot Miha Bubnič. Še bolj razpoložen je bil v drugi, ko je bil od Bubniča hitrejši za minuto in 33 sekund. Na zmagovalne stopničke se je zavihtel še Žan Žaler. Bubnič je z drugim mestom postal vodilni dirkač prvenstva. Do te dirke vodilni Denis Jakša je bil namreč šele šesti.

V Slovenskih Konjicah je Jaka Pekljaj po prestopu iz razreda MX125 v MX2 v obsežni konkurenci prišel do zmage v obeh vožnjah in tako prišel do 50 prvenstvenih točk. Žan Oven je bil najboljši v konkurenci tekmovalcev razreda MX125.

Val Slavec je bil najboljši v razredu MX85, vlogo prvega favorita je v rezredu MX65 z zmago upravičil Alex Novak. V konkurenci MX50 je skupno zmago slavil Matic Maček, med veterani pa sta bila najboljša Simon Lavrin (veterani 40) in Bogomir Gajser (veterani 50).

STA; M. K.