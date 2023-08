Ujeta osem metrov nad tlemi; 'hrošču' zagorel zadek (foto)

28.8.2023 | 07:00

Gasilci PGD Jablan in Mirna Peč so pogasili 'hrošča'. (Fotografiji: PGD Mirna Peč)

Sinoči ob 23.12 so pod avtocestnim nadvozom v Dobruški vasi, občina Škocjan, goreli električni vodniki javne razsvetljave. Gasilci PGD Dobrava so požarno zavarovali kraj dogodka, pogasili požar in varovali objekt do prihoda dežurnega delavca elektro podjetja. Dežurni delavec DARS-a je zavaroval kraj dogodka.

Ob 11.28 je v naselju Vrhovo pri Mirni Peči gorelo osebno vozilo v predelu motorja. Pogasili so ga gasilci PGD Jablan in Mirna Peč.

S helikopterjem iz Metlike v UKC



Ob 13.03 so obolelo osebo s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku iz Metlike prepeljali v UKC Ljubljana. Kraj pristanka helikopterja so zavarovali policisti.

Padel motorist s sopotnikom



Ob 15.20 sta pri avtocestnem priključku Dobruška vas, občina Škocjan, padla z motornim kolesom voznik motornega kolesa in sopotnik. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in pomagali pri prenosu poškodovanega do reševalnega vozila reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Trk v Kočevju

Ob 16.38 sta na Roški cesti v Kočevju trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, pomagali reševalcem pri oskrbi dveh poškodovanih oseb in pri njunem prenosu ter zavarovali kraj pristanka helikopterja SV.

Ujeta na osmih metrih

Ob 11.05 sta na nogometnem stadionu v Ivančni Gorici zaradi okvare dvigala pri menjavi žarnic reflektorjev dve osebi ostali ujeti v dvižni košari na višini 8 metrov. Gasilci PGD Ivančna Gorica so ju rešili z uporabo lestve.

Drevo na cesti

Ob 15.19 je v naselju Lokve, občina Krško, na cesto padlo drevo, ki je onemogočalo promet. Drevo je razžagal in odstranil dežurni vzdrževalec občinskih cest.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 9:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC 1998;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS, izvod 4.HRUŠEVEC-SONČNA ELEKTRARNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obveščae, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Male Vodenice, nizkonapetostno omrežje – Male Vodenice med 11:00 in 14:00 uro, na območju TP Zgornja Pohanca, nizkonapetostno omrežje – Proti Pečicam med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Dvorc, nizkonapetostno omrežje – Jošt pa med 8:30 in 14:00 uro.

M. K.