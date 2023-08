Sinoči prvi istrski udar na Novo mesto

27.8.2023 | 18:30

Rudi Bučar (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinočnji koncert istrskega Trubadurja Rudija Bučarja z njegovo Bando na Muzejskih vrtovih naj bi bil zadnje dejanje letošnjega Novomeškega poletja, festivala, ki je zadnja leta odlično popestril poletno dogajanje v Novem mestu. A je vmes poseglo vreme in vsega še ni konec in zaključek bo vključno s sinočnjo Rudijevo veselico obarvan istrsko, novomeško poletje pa se bo končalo šele sredi septembra, ko bo na Glavnem trgu nastopila Tamara Obrovac.

Zaključek bo tako zelo istrsko obarvan, saj umetnika, ki zaključujeta festivala, oba prihajata iz Istre, Rudi s severnega dela, iz Izole, Tamara s skrajnega južnega dela, iz Pulja. V njunih pesmih je slišati narečje, v katerem so se skozi zgodovino prepletale različne kulture, predvsem slovanske in romanske. Te so vplivale tudi na ritme. Rudi Bučar je istrski trubadur. Pri njegovem prenašanju ljudskega v sodobnost sta mu stala ob strani tudi izjemni tubist Goran Krmac in harmonikar Janez Dovč, ki so mu zadnje poplave uničile velik del glasbil, dejansko vse ozvočenje in vso opremo za njegovo predstavo Tesla, s katero je pred poplavami gostoval na Hrvaškem, po gostovanju pa odšel z družino na morje in tako svojih glasbil ni mogel pravočasno rešiti. Goran in Janez sta Rudija spremljala z Istrabendom.

Gospod, a imate fotoaparat, je vprašal sredi koncerta in svoje fante postrojil za skupinsko fotografijo. Potem so pa naprej igrali. (Foto: I. Vidmar)

Sinoči na Muzejskih vrtovih Janeza ni bilo, v skupini, ki ji Rudi pravi Banda, pa je bil njegov nepogrešljivi spremljevalec Goran Krmac, ki ga je Rudi predstavil kot "našega profesorja". Rudi je, očitno, osvojil novomeško občinstvo že davno preden je štiri leta po svojem imenitnem koncertu na gradu Grm ponovno ponovno nastopil v dolenjski metropoli. Tokrat je bil koncert razprodan in se že kakšen dan prej ni dalo dobiti več nobene vstopnice. Vzdušje je bilo temu primerno, saj so Novomeščani, ko jih je k temu povabil, ubrano zapeli z njim, z aplavzom pa so med drugim nagradili tudi Rudijevo izjavo, da je Novo mesto zibelka slovenske rocka. Glede na to, koliko rockovskih skupin, ki danes sodijo v slovenski vrh v tej zvrsti, upravičeno. Vsekakor pa je s svojim bendom oziroma natančneje bando, kot ji pravi sam, navdušil in zadovoljil pričakovanja občinstva, ki si, tako kot on sam, vsaj tako je rekel, želi, da bi se na novomeški oder vrnil hitreje, kot se je to zgodilo zdaj.

Kot rečeno, bo festivalski program zaključila Tamara Obrovac, ki bi morala na Glavnem trgu nastopiti že 13. julija, a je bila takrat trinajstica zanjo nesrečno število. Zaradi napovedanih neviht so morali njen nastop prestaviti na 14. september. Tamara je na Hrvaškem, pa tudi v celotni Istri skupaj z njenim slovenskim delom in italijanskim delčkom, ena najpomembnejših glasbenih ustvarjalk, ki svoj glasbeni izraz temeljijo na ljudski umetnosti. Njena glasba je priznana tudi v svetu, doma pa so jo nagradili že z osmimi nagradami porin.

I. Vidmar

