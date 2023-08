FOTO: Mavrična razstava 80 sort paradižnikov

27.8.2023 | 19:40

Mavrična razstava paradižnikov, med pridnikimi članicami Društva kmetic Šentjernej pa petelin Jernej (Anton Turk), ki je pobral glavno nagrado.

Danijela Pavlič, predsednica Društva kmetic Šentjernej (Foto: L. M.)

80 različnih sort paradižnikov je bilo na ogled.

Šentjernej - Društvo kmetic Šentjernej je eno bolj dejavnih društev v šentjernejski občini vse leto, za Jernejevo pa sploh. Ni dogodka, kjer se obiskovalci ne bi posladkali z njihovimi dobrotami.

A za Jernejev sejem so si kmetice spet zamislile, da pripravijo razstavo paradižnikov, kot že nekaj let do sedaj. »Ker pa je leto nenaklonjeno paradižnikom, pa tudi datum razstave dokaj pozen, smo se odločile, da razstavimo tudi ostale mavrične pridelke naših kmetic in prijateljev društva,« pove predsednica društva Danijela Pavlič.

Razstavni mizi sta se upogibali od obilja paradižnikov, paprik, jajčevcev, buč, fižola, čebule, česna, sladkorne pese, velikanskega grozdj a... in res je spet nastala čudovita pisana razstava, ki jo je njihova inovatorka hrane Danica Ferkolj popestrila s sladko rulado iz paradižnika in čokolade.

Kljub težavam pri pridelavi paradižnika je šentjernejskim kmeticam vseeno uspelo zbrati 80 različnih sort paradižnika. Podelile so tudi nagrado, ki jo je dobil Šentjernejski petelin alias Anton Turk, zvesti spremljevalec društva, ker je razstavo popestril z največjim številom paradižnikov. Pa še pakoštansko čebulo je prinesel na ogled.

Ob razstavi je potekala tradicionalna prodaja dobrot društva s paradnimi štrukeljci, ki so spet šli za med. Ob tem so članice društva prodajale tudi piškote, rezance, pečene kruhke in domač burek.

Kmetice niso umanjkale na Jernejevi povorki

Članice DKŠ niso umanjkale tudi na Jernejevi povorki. (Foto: L. M.)

Sodelovale pa so tudi na povorki, seveda v društvenih oblekah, na čelu njihove zasedbe pa je šel tricikel za prevoz mleka. Sledili so jerbasi in kmetice so tako predstavile zgodbo od zrna do kruha.

»Marsikatero orodje kmetic mnogim mladim ni več znano in pohvale Občini Šentjernej za izbrano temo povorke, da ohranja in spodbuja tradicijo kmetij in kmetic tudi na ta način. Posebno pa se moramo pohvaliti, da z nami v povorki še vedno rade stopijo tudi članice nad 80 let, ki nas s svojo energijo navdušujejo vedno znova in znova. Zelo smo ponosne nanje!« pove Pavličeva.

Kmalu na zaslužen skok v morje

Stojnice DKŠ so vedno privlačne in slastne.

Društvo je v vseh dnevih Jernejevega pridno peklo in sodelovalo na prireditvah - kolesarski maraton, postavitev klopotca, razstava, koncert, slavnostna seja ... - ob tem pa delovalo tudi dobrodelno s peko za gasilce, ki so hodili na pomoč na poplavljena območja. Danes so sodelovale s peko tudi na zlati maši župnika Antona Trpina, »nato pa sledi zaslužen počitek in skok na morje!« še pove predsednica DKŠ Danijela Pavlič.

L. Markelj, foto: DKŠ

