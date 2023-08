FOTO: Občinska nagrada Slavku Antončiču: »Sem ponosen Šentjernejčan!«

27.8.2023 | 17:15

Župan Jože Simončič je Slavku Antončiču (na levi) izročil občinsko nagrado občine Šentjernej.

Šentjernej - Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šentjernej ob letošnjem Jernejevem je v Kulturnem centru Primoža Trubarja seveda minila slavnostno.

Kot je navada, so na njej podelili številna občinska priznanja posameznikom, društvom in podjetjem, ki so vsak na svojem področju izstopali s svojimi uspehi in dosežki ter naredili veliko dobrega za širšo skupnost.

Nagrajencu je iz srca čestital tudi njegov "šef", ravnatelj OŠ Šentjernej Aljoša Šip.

Občinsko nagrado si je za izjemen dolgoletni prispevek na področju glasbe, športa, kulturnega in društvenega delovanja »prislužil« Slavko Antončič iz Šentjerneja. Bil je uspešen glasbenik - ustanovil je ansambel Objem in z njim glas občine Šentjernej ponesel v širni svet, saj je nastopal na mnogih glasbenih festivalih po Sloveniji in tudi v tujini – uspešen kasač, ki je osvajal tudi zmage, leta 1993 je bil eden od ustanoviteljev Atletskega kluba Šentjernej, v katerem s krajšo prekinitvijo deluje še danes in tudi tukaj je bil izredno uspešen. Svoje športnike pripeljal do treh medalj z evropskih prvenstev (Maja Nose: 2. mesto na EP leta 2003 v teku na 200 m, 3. mesto na EP leta 2001 v teku na 200 m, Jože Vrtačič: 3. mesto na EP leta 1997 v skoku v daljino) in uvrstitev enega športnika na olimpijske igre (Jože Vrtačič).

Letošnji občinski nagrajenci na skupni "gasilski" fotografiji.

Tudi Slavko je bil večkrat nagrajen s strani AZS za naj trenerja leta. Njegovo mentorstvo pa nima samo rezultatskih učinkov na posameznika, ampak je s svojim znanjem, občutkom in marljivostjo mnoge posameznike navdušil za športno udejstvovanje tudi v kasnejših življenjskih obdobjih.

Danes poleg redne zaposlitve na OŠ Šentjernej (v preteklosti je bil učitelj športa in pomočnik ravnateljice) aktivno deluje kot predsednik najštevilčnejšega društva v občini Društva upokojencev Šentjernej in vodi skupino atletov v AK Šentjernej.

Na podelitvi je bil vidno ganjen in se je zahvalil vsem županom, gospodarstvenikom in ostalim, ki prispevajo za razvoj Šentjerneja, pa vsem, ki so sestavljali mozaik njegovega življenja, od športnikov do članov ansambla Objem, ter staršem in svoji družini. »Sem ponosen Šentjernejčan,« je zaključil.

Šentjernejski oktet z novim pevcem Gregorjem Smoličem

Podelili tudi plakete

Spominske plakete so prejela naslednja društva: PGD Cerov Log ob 50-letnici delovanja na področju zaščite in reševanja, Atletski klub Šentjernej ob 30-letnici delovanja - vanj je trenutno vključenih okrog dvesto atletov, klub pa s svojim kvalitetnim delom z najmlajšimi ustvarja podlago za uspešno pot številnim športnikom, ne le atletom; Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov – Steg Šentjernej 1 oz. Šentjernejski petelini, kot se imenujejo, za 20 let delovanja in posredovanja vrednot ter zdravil načel življenja mlajšim generacijam skozi skavtske veščine in ljubezni do narave; Športni klub Fight Šentjernej za deset let delovanja, ko so organizirali pet mednarodnih prireditev z dobrodelno noto, klub je do nedavnega uspešno vodil Sašo Štefanič.

Podjetniki, ki so letos prejeli spominske plakete občine

Spominske plakete so prejela tudi nekatera podjetja v občini Šentjernej: podjetje Arxfarm d.o.o., Kartonaža Grubar d.o.o., Kobra Team d.o.o. in Golob VKS Šentjernej d.o.o., vsa za 30 let uspešnega dela na gospodarskem področju; podjetja Gallo d.o.o., Lero Lešnjak d.o.o., Bos Grubar d.o.o., Orodjarstvo Kovačič d.o.o., Obutev Stil d.o.o., samostojni podjetnik ST Samo Jakše s.p. ter A. Studio in Anita Tomazin Novak s.p., vsi za 20 let uspešnega dela na gospodarskem področju.

Štiri županova priznanja: Anton Turk, Maja Miklavž Sintič, Anže Durjava, ekipa odbojkarjev OŠ Šentjernej

Prejemniki letošnjih županovih priznanj z županom Jožetom Simončičem (na desni)

Maja Miklavž Sintič se je veselila županovega priznanja.

Izvrsten harmonikarski duo Katarina Štefanič Rožanec in Tomaž Rožanec iz Podbočja sta dokazala, da se da na harmoniko zaigrati karkoli, od klasike do popevke.

Občani so napolnili Lesjakovo dvorano Kulturnega centra Primoža Trubarja.

Mladi osnovnošolski odbojkarji

Nasmejani članici Društva kmetic Šentjernej, ki so v teh dneh Jernejevega pridno pekle štrukeljčke in druge dobrote ter stregla obiskovalce

Župan Jože Simončič pa je izbral še nekaj posameznikov oz. društev, za katere sam meni, da si zaslužijo pozornost. Namenil jim je t.i. županovo priznanje.

Za prispevek k turistični promociji Šentjerneja ga je prejel Anton Turk s Tolstega Vrha, ki že leta nosi kostum znamenite šentjernejske maskote, petelina Jerneja. Rad se udeležuje prireditev in občino Šentjernej predstavlja in promovira tudi v tujini. Seveda tudi letošnje Jernejevo ni minilo brez njegove malenkosti. Anton pa je tudi uspešen nogometaš in podjetnik.

Županovo priznanje si je za dosežke na področju folklorne dejavnosti in ohranjanja ljudskega plesnega izročila ter kulturne dediščine »zaslužila« tudi Maja Miklavž Sintič iz Šentjerneja, učiteljica domače OŠ, ki je s srcem predana glasbi in folklori. Leta 2006 je ustanovila otroško folklorno skupino Šentlora in jo ves čas tudi vodi – pravzaprav dve, otroško in starejšo skupino ter pevsko skupino Pojoče Šentlorke. V vseh letih je bilo v Šentloro vključenih preko 150 članov, ustvarila je preko 20 odrskih postavitev oz. koreografij. Skupina je zelo uspešna na tekmovanjih, tudi državnih. Miklavž Sintičeva je bila tudi državna selektorica otroških folklornih skupin.

Anže Durjava iz Šentjerneja je županovo priznanje prejel za izjemne tekmovalne uspehe v športu. Je mlad atlet, metalec kopja, za katerim je še veliko športnih uspehov, tudi v evropskem merilu. Največ mu pomenijo 7. mesto na olimpijskem festivalu evropske mladine in 5. mesto na evropskem zimskem pokalu. Najbolj ponosen pa je na 3. mesto na balkanskem prvenstvu za člane in na 7. mesto na evropskem prvenstvu za mlajše člane, saj so bile to do sedaj tekme na najvišjem nivoju, kjer je dosegel dobre uvrstitve. Njegovi cilji v metu kopja za prihodnje leto so premagati mejo 80-ih metrov in se kvalificirati na evropsko člansko prvenstvo, največja želja in cilj mladega atleta pa ostaja uvrstitev na olimpijske igre.

Nagrajeni mladi odbojkarji

Pevka Annia

Gasilci vedno le delajo, tokrat so imeli čas tudi za kozarček in klepet.

Župan Simončič je županovo priznanje namenil tudi ekipi odbojkarjev OŠ Šentjernej za športne dosežke na šolskem državnem prvenstvu v odbojki za starejše dečke.

Ekipa odbojkarjev osnovne šole Šentjernej je v minulem šolskem letu pod vodstvom učitelja Boštjana Tomazina dosegla izjemne uspehe na šolskih odbojkarskih tekmovanjih. Najprej so postali državni podprvaki v dvoranski odbojki za starejše dečke in zasedli odlično 2. mesto v državi. Vendar to še ni pomenil konec njihovih izvrstnih dosežkov. V letošnjem juniju so odlično šolsko leto polno presežkov kronali še z naslovom državnih prvakov v odbojki na mivki. Ob dejstvu, da večina odbojkarjev, ki zastopa šentjernejsko šolo trenira odbojko šele leto dni, se lahko v prihodnje nadejajo še veliko tovrstnih uspehov.

Uspešno ekipo odbojkarjev osnovne šole Šentjernej pod vodstvom Boštjana Tomazina so v šolskem letu 2022/2023 sestavljali: Peter Bregar, Gal Hudoklin, Nik Kotar, Emanuel Izak Bauman, Urban Kadivnik, Izak Kruh, Gašper Uhernik, Lovro Kralj, Leon Gorišek, Nejc Penca, Gašper Rangus in Timotej Pucelj.

Občina uspešno dela za ljudi

Na slavnostni seji občinskega sveta je o delu občine spregovoril župan Jože Simončič. Nanizal je glavne uspešne projekte preteklega leta ter se ustavil tudi pri načrtih, ki jih ne manjka.

Predvsem pa se je ob občinskem prazniku Jernejevo 2023 vsem nagrajencem zahvalil za trud in prispevek za skupno dobro.

»Za razvoj in lepo življenje smo zaslužni vsi, vendar nekateri s svojim delom in predanostjo izstopate. To ste naši vsakoletni nagrajenci. Iskrena hvala za vašo predanost lokalni skupnosti,« je dejal in poudaril, da je razvoj občine zasluga številnih ljudi, ki so v preteklosti delali za kraj. »Učiteljev in vzgojiteljev, duhovnikov, nekdanjih KS, obeh dosedanjih županov, občinskih svetnikov, občanov ter številnih prijateljev, ki nam zaupate in pomagate. Vesel in ponosen sem, da smo v ekonomskem smislu uspešni, saj tako lahko občanom zagotavljamo dobre pogoje za življenje. Za zadovoljno in srečno življenje pa so ključnega pomena tudi kulturno duhovne vrednote, kot so spoštovanje, poštenje, solidarnost in strpnost. Slednjih ni mogoče kupiti na trgovski polici, ampak jih je treba vedno znova iskati in jih negovati. To je naša velika, univerzalna skupna naloga,« je poudaril župan Simončič

Kulturni program slavnostne seje OS so oblikovali pevci Šentjernejskega okteta z novim članom Gregorjem Smoličem (nadomestil dolgoletnega pevca Franca Hudoklina), harmonikarski duo Katarina Štefanič Rožanec in Tomaž Rožanec, ter mlada in obetavna pevka iz domačih logov Anja Ruperčič z umetniškim imenom Annia.

L. Markelj

