FOTO: V Jernejevi povorki preko tisoč sodelujočih

27.8.2023 | 09:30

Članice Društva kmetic Šentjernej so kot nekoč na glavi nosile "jerbase".

Z zapravljivčkom se je skozi Šentjernej peljala tudi letošnja cvičkova princesa Nika Martinčič, članica DV Šentjernej, in veselo mahala gledalcem.

Gasilci PGD Groblje so ponosni pokazali staro gasilno brizgalno in kasneje dokazali, da je še kako deluje!

Šentjernej - Občinski praznik občine Šentjernej Jernejevo vsako leto pritegne med pet do deset tisoč obiskovalcev od vsepovsod.

Zanimivih dogodkov zadnja dva tedna tudi letos ni manjkalo, a med bolj obiskanimi je nedvomno tradicionalna Jernejeva povorka. Kljub veliki vročini – temperature so bile tudi v krajih pod Gorjanci okrog 35 stopinj Celzija – je prišla v Šentjernej množica ljudi, staro in mlado, od vsepovsod. Ni jim bilo žal, saj so imeli kaj videti.

Rdeča nit je bila tokrat Šentjernej skozi čas. Na izviren način so se predstavila domača društva in skupine, pa tudi gostje od drugod.

Po ulicah Šentjernej se je ponovno vila velika tradicionalna Jernejeva povorka z več kot tisoč udeleženci, na čelu s petelinom Jernejem.

V njej so se ponosno in na izviren način predstavila skoraj vsa društva, ki delujejo tu, in teh res ni malo, od gasilskih, turističnih, vinogradniškega, lovskega, pa kulturnih in športnih, skavtov, planincev, konjenikov, godbenikov, do vrtca Čebelica, Mokropoljskih mučenikov, kmečkih žena, in drugih. Manjkali niso niti Romi s Trdinove ceste iz Romskega zeliščarskega društva Romanco - Rman.

Janez Selak Se poslovil, Marko Gorenc imel svoj krst …

Janez Selak (na levi) se je po 30 letih komentiranja Jernejeve povorke poslovil od tega opravila in se skozi Šentjernej enkrat peljal kot častni gost. Bil je deležen velikega aplavza.

Marko Gorenc, novi komentator povorke, v klepetu z Betko Luštek iz TD Vrhpolje.

Letošnja povorka, ki je tradicionalna, pa ni bila tradicionalna po voditelju. Kar trideset let jo je duhovito spremljal in predstavljal Šentjernejčan Janez Selak, tokrat pa se je v povorki pripeljal z zapravljičkom. Novemu voditelju Marku Gorencu, ki je izvrstno opravil nalogo komentatorja, ter seveda ostalemu občinstvu, je povedal, da je to rad počel, a je čas, da se »upokoji«.

»Hvala za vse aplavze, ki ste mi jih namenili. Govoril sem to, kar so ljudje radi slišali. A šentjernejska Jernejeva povorka bo tudi z novim voditeljem še vedno lepa, dobra in vesela. Saj veste - Buljše prilke nej, ku je Jernejevo u Šentjernej,« je dejal in prejel aplavz.

Jože Simončič je kot župan vesel, da društva zagnano sodelujejo v programu letošnjega Jernejevega in seveda v Jernejevi povorki, ki je bila prava paša za oči in je menda imela rekordno število udeležencev, preko tisoč. Prihodnje leto pa spet pridemo, pravijo.

Po zaključku povorke je sledil zabavni program na prireditvenem prostoru pod šotorom.

Danes je zadnji dan letošnjega Jernejevega ter farno žegnanje, ki pa bo posebno zaradi slovesne zlate maše dolgoletnega domačega župnika in tudi častnega občana občine Šentjernej g. Antona Trpina – praznoval bo namreč 50 let mašništva. Slovesna maša se bo pričela ob 10. uri.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija