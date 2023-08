FOTO: Trebanjci na Portugalsko s popotnico dveh golov prednosti

27.8.2023 | 08:40

Rokometaši Trima Trebnje so novo sezono odprli z zmago.

Za najboljšega igralca tekme je bil izbran Italijan Davide Bulzamini. Nagrado mu je podelila trebanjska županja Mateja Povhe.

Timotej Grmšek je prispeval tri gole.

Med polčasoma so občinstvo zabavale trebanjske mažorete.

Trebnje - Rokometaši Trima Trebnje so na prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v evropsko ligo na domačem igrišču premagali portugalsko Brago z 31:29 (14:14). Trebanjci so bili 20 minut pred koncem skorajda že v izgubljenem položaju, saj so zaostajali za tri zadetke, v napadu pa bili brez pravih idej, a so se izvlekli in v zaključku preobrnili potek tekme v svojo korist. Povratno srečanje bo v soboto na Portugalskem.

Za Trimo Trebnje je bila to prva uradna tekma v letošnji sezoni. Začeli so zbrano in imeli v 10. minuti tri zadetke naskoka, borbeni gostje, ki so lani v portugalskem prvenstvu osvojili četrto mesto, pa so nato uspeli izid izenačiti na 5:5. Vse do odmora so gledalci spremljali zelo izenačen dvoboj, po prvih tridesetih minutah je bil rezultat 14:14.

V nadaljevanju srečanja so Portugalci s svojo hitro igro pobegnili na 19:16. Trener domačih Uroš Zorman je precej rotiral svojo postavo, preizkusil je tudi vse tri vratarje, Trimo pa je v 46. minuti po zadetku Staša Slatinka Jovičiča izenačil na 23:23. V sami končnici so gostje naredili nekaj napak, ki so jih domači izkoristili in prišli do dveh golov prednosti, s katerima bodo odpotovali na Portugalsko, kjer jih 2. septembra čaka povratna tekma.

Pred 600 domačimi gledalci je bil najbolj učinkovit Italijan Davide Bulzamini, ki je poleti okrepil Trimo Trebnje. Levi zunanji italijanski reprezentant je dosegel sedem golov, enega manj Lovro Višček, medtem ko je slovenski reprezentant Staš Slatinek Jovičič za zmago prispeval pet zadetkov. Trebanjcem sta največ težav povzročila Jose Paulo Silva in Vinicio Carvalhko. Prvi je dosegel osem, drugi pa sedem golov.

Trimo Trebnje : ABC de Braga 31:29 (14:14)

Trimo Trebnje: Skledar, Čudič, Slatinek Jovičič 5, Višček 6, Bulzamini 7, Didovič, Jurečič, Dragaš 2, Kotar 2, Udovič 2, Grmšek 3, Grbič, Ćorsović 1, Nešić 3, Krešić, Herceg.

Braga: Gomes, Peixoto 4, Ferrao, Abrahao 5, Rebelo, Silva 8, Martins 3, Mota, Pando, Salvador 1, Monteiro 1, Manso, Ferreira, Castro, Carvalho 7.

Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 3 (0), Braga 1 (1).

