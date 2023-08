FOTO: Na AC gorel avto, na Prapreški na Otočcu lažni alarm za gasilce

27.8.2023 | 08:00

Trebanjski gasilci so gasili avto na bivši cestninski postaji Dob. (Foto: PGD Trebnje)

Včeraj ob 12.01 je na bivši cestninski postaji Dob, občina Ivančna Gorica, v smeri Ljubljane gorelo osebno vozilo. Z gašenjem so že začeli delavci DARS in policisti. Gasilci PGD Trebnje, Stična in GB Ljubljana so vozilo dokončno pogasili, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pregledali okolico.

Lažni alarm

Minulo noč malo pred polnočjo naj bi v ulici Prapreška pot v naselju Otočec, občina Novo mesto, gorela drvarnica. Na kraj prijave so odpeljali gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec, pregledali območje in ugotovili, da požara ni bilo. Intervencija ni bila potrebna. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Kamence. O dogodku so bili obveščeni policisti.

Pomoč obolelemu v gozdu

Ob 14.12 so v bližini naselja Veliko Lipje, občina Žužemberk, gasilci PGD Žužemberk v gozdu nudili pomoč oboleli osebi in prenosu le te do reševalnega vozila. Reševalci NMP Novo mesto so jo prepeljali v SB Novo mesto.

Poškodovana kolesarka

V petek, okoli 16.30, se je v Ivančni Gorici zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesarka. Po do sedaj zbranih obvestilih je voznik zaradi prevelike hitrosti pred krožiščem odvzel prednost kolesarki, ki je na kolesarski stezi prečkala vozišče. Pri tem se je kolesarka huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UBKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo.

